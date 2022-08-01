ЕС направил Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи
Первый транш уже поступил
Getty Images / Global Images Ukraine
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский Союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Об этом он написал на своем телеграм-канале.
"Европейский Союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ. Поступления второго транша ожидаем завтра".
"1 млрд евро – это часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд. Благодарны Европейскому Союзу за такой вклад — это весомая инвестиция в нашу общую экономическо-финансовую стабильность и безопасное будущее".
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