ЕС направил Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский Союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Об этом он написал на своем телеграм-канале.

"Европейский Союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ. Поступления второго транша ожидаем завтра".

"1 млрд евро – это часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд. Благодарны Европейскому Союзу за такой вклад — это весомая инвестиция в нашу общую экономическо-финансовую стабильность и безопасное будущее".