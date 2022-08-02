Зеленский: Постепенно восстановим справедливость и по нашему Крыму
Традиционное ежедневное видеообращение президента
фото из свободных источников
Оккупированный Крым стал плацдармом для российских ударов по свободной территории Украины.
Об этом 1 августа рассказал президент Владимир Зеленский в в своем традиционном видеообращении к нации.
По его словам, за годы оккупации Россия превратила Крым в большой военно-тюремный лагерь, и его жертвами стали десятки тысяч человек.
"Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории нашей страны. Слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в 2014 году и в следующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов. Постепенно восстановим справедливость и по нашему Крыму", - отметил Зеленский.
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