Зеленский: Постепенно восстановим справедливость и по нашему Крыму

Оккупированный Крым стал плацдармом для российских ударов по свободной территории Украины.

Об этом 1 августа рассказал президент Владимир Зеленский в в своем традиционном видеообращении к нации.

По его словам, за годы оккупации Россия превратила Крым в большой военно-тюремный лагерь, и его жертвами стали десятки тысяч человек.

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"Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории нашей страны. Слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в 2014 году и в следующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов. Постепенно восстановим справедливость и по нашему Крыму", - отметил Зеленский.