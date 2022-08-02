  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Постепенно восстановим справедливость и по нашему Крыму
В тренде

Зеленский: Постепенно восстановим справедливость и по нашему Крыму

Общие новости
(2 голосов)

Традиционное ежедневное видеообращение президента

Зеленский: Постепенно восстановим справедливость и по нашему Крыму

фото из свободных источников

Новина українською

Оккупированный Крым стал плацдармом для российских ударов по свободной территории Украины.

Об этом 1 августа рассказал президент Владимир Зеленский в в своем традиционном видеообращении к нации.

По его словам, за годы оккупации Россия превратила Крым в большой военно-тюремный лагерь, и его жертвами стали десятки тысяч человек.

Читайте такжеЗеленский: Стратегически у россии нет шансов победить в этой войне

"Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории нашей страны. Слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в 2014 году и в следующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов. Постепенно восстановим справедливость и по нашему Крыму", - отметил Зеленский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде