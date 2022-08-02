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ОК Південь: Россияне перекидывает силы с востока на юг. Возможно, готовят прорыв

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Однако однозначно сказать, зачем россияне это делают, нельзя

ОК Південь: Россияне перекидывает силы с востока на юг. Возможно, готовят прорыв

фото из свободных источников

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Силы обороны наблюдают перекидывание вражеских сил с востока на юг Украины.

Об этом руководитель пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона, сообщает Lb.ua. По ее словам, однозначно сказать, зачем россияне это делают, нельзя.

"Мы понимаем, что могут быть разные провокации, может быть накопление сил для удержания обороны, а также не исключаем, что они пытаются совершить какой-то прорыв. Свидетельствует и то, что три группы врага пытались разведать направление, которое они себе выбрали как приоритетное, но понесли потери", - сообщила она.

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Гуменюк добавила, что на юге идет контрбатарейная борьба. В частности, Россия привлекает авиацию – время от времени наносят авиаудары и по освобожденным территориям.

"Мы наносим ответные удары, то, что мы держим под огневым контролем определенные направления деоккупированной территории, их очень нервничает. И поэтому именно такие методы борьбы сейчас в приоритеты - дистанционно, на больших расстояниях, они пытаются бить по тем территориям, которые есть для нас тыловыми", - отметила она.

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В статье: война с Россией
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