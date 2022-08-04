"Все проанализировали". Командующий Объединенными Силами ВСУ – о том, пройдет ли враг на Киевском направлении

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев посетил одни из ключевых позиций наших военных в Северной операционной зоне Киевской области и убедился в качественной подготовке к обороне.

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"Мы проанализировали предыдущие действия противника на Киевском направлении и, изучив этот опыт, предусмотрели и наши адекватные действия. Оборонные позиции расположены именно в тех местах, где наибольшая вероятность наступления вражеских сил. Анализируя возможные враждебные действия, мы создали комплексную систему огневого поражения, которая предусматривает поражение противника на дальних подступах и в глубине его боевых порядков".

По словам командующего Объединенными Силами, командир соединения Вооруженных Сил Украины, обеспечивающий оборону на этом участке местности, находится в постоянном взаимодействии с подразделениями Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Все вместе они выполняют плановые мероприятия по предотвращению действий враждебных сил. Это касается как противодействия диверсионно-разведывательным группам, так и отражения возможного наступления противника.