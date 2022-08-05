россия запустит спутник-шпион для Ирана, но сначала использует его над Украиной

российское космическое агентство "роскосмос" анонсировало на 9 августа запуск спутника, получившего название "Хайям", на выполнение соглашения с Ираном. Однако несколько месяцев будет использовать его для наблюдения за своими военными целями в Украине.

россия согласилась построить и запустить систему "Канопус-V", которая будет оснащена камерой высокого разрешения. Это предоставит Тегерану беспрецедентные возможности, включая почти непрерывный мониторинг важных объектов в Израиле и Персидском заливе, сообщает The Washington Post.