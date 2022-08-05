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россия запустит спутник-шпион для Ирана, но сначала использует его над Украиной

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Для наблюдения за военными целями

россия запустит спутник-шпион для Ирана, но сначала использует его над Украиной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

российское космическое агентство "роскосмос" анонсировало на 9 августа запуск спутника, получившего название "Хайям", на выполнение соглашения с Ираном. Однако несколько месяцев будет использовать его для наблюдения за своими военными целями в Украине.

россия согласилась построить и запустить систему "Канопус-V", которая будет оснащена камерой высокого разрешения. Это предоставит Тегерану беспрецедентные возможности, включая почти непрерывный мониторинг важных объектов в Израиле и Персидском заливе, сообщает The Washington Post.

"Но Иран может не сразу взять под контроль спутник. россия, которая вовсю пыталась достичь своих военных целей во время пятимесячного нападения на Украину, сообщила Тегерану, что планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев или дольше для усиления наблюдения за военными целями в этом конфликте".

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В статье: война с Россией
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Источник:
washingtonpost.com

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