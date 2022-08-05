ОК Юг готовится к активным действиям врага - Гуменюк
На южном направлении враг формирует ударные группировки
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Силы обороны юга готовятся к активным действиям врага.
Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Укринформ.
По ее словам, враг формирует ударные группировки. Однако ВСУ держит на огневом контроле объекты инфраструктуры, важные для россиян.
"Мы наблюдаем, что они формируют ударные группировки на Криворожском направлении, пытаются подтягивать резервы. Но мы продолжаем держать огневой контроль над теми объектами оккупированной территории, которые для них жизненно важны: транспортные артерии, логистические склады", - рассказала Гуменюк.
Начальник пресс-центра сил обороны юга подчеркнула, что уничтожение ВСУ вражеской техники и складов с боеприпасами сильно подрывает моральный дух захватчиков и истощает материально.
"Активные действия со стороны врага не исключаются. Поэтому мы поддерживаем мнение относительно эвакуации людей, чтобы Вооруженные силы смогли выполнить свою работу. Конечно, и мы готовимся к активным действиям со стороны россиян, и враги это видят и тоже готовятся. Потому что им больше ничего не остается, у них затруднение в связи с проблемами в транспортном сообщении", - сказала Гуменюк.
Также, по ее словам, на оккупированных территориях продолжается активное партизанское движение. К тому же враг не имеет значительных успехов в подготовке к так называемому референдуму.
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