Подоляк: Москва продолжает делать все, чтобы избежать широкого призыва этнических россиян
Кремль проводит скрытую мобилизацию двумя способами
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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия прибегает к скрытой мобилизации, чтобы пополнить армию, несущую большие потери в войне с Украиной.
Об этом Подоляк написал в Twitter.
"В условиях жестких потерь ru-армии Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации: рекрутинг заключенных за тяжкие преступления (ЧВК) и создание нацбатальонов в колониях империи (Марий Эл, Татарстан и т.д.)", - говорит Подоляк.
Подоляк считает, что Москва продолжает делать все, чтобы избежать широкого призыва этнических россиян.
Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия уже потеряла около 41 650 своих военных, только за прошлые сутки ВСУ уничтожили 150 оккупантов.
В умовах жорстких втрат ru-армії Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації: рекрутинг ув’язнених за тяжкі злочини (ПВК) та створення нацбатальйонів у колоніях імперії (Марій Ел, Татарстан тощо). Москва продовжує робити все, щоб уникнути широкого призову етнічних росіян.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 5, 2022
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