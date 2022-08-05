Подоляк: Москва продолжает делать все, чтобы избежать широкого призыва этнических россиян

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия прибегает к скрытой мобилизации, чтобы пополнить армию, несущую большие потери в войне с Украиной.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"В условиях жестких потерь ru-армии Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации: рекрутинг заключенных за тяжкие преступления (ЧВК) и создание нацбатальонов в колониях империи (Марий Эл, Татарстан и т.д.)", - говорит Подоляк.

Подоляк считает, что Москва продолжает делать все, чтобы избежать широкого призыва этнических россиян.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия уже потеряла около 41 650 своих военных, только за прошлые сутки ВСУ уничтожили 150 оккупантов.