США готовят военную помощь Украине на 1 млрд долларов
Предварительно в него войдут боеприпасы для HIMARS и NASAMS, а также медицинские бронеавтомобили
Getty Images / Global Images Ukraine
США уже работают над новым пакетом военной помощи для Украины. Его размер, по словам американских чиновников, может составить 1 млрд долларов.
Об этом сообщает Reuters.
По словам трех источников издания Reuters, американский президент Джо Байден еще не подписал указ о новом пакете помощи, поэтому его наполнение и стоимость может меняться.
Как отметили чиновники, если пакет помощи подпишут в его нынешнем виде, то Украина получит боеприпасы для дальнобойных артиллерийских систем HIMARS и зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Также в новый пакет помощи должны войти 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.
Напомним, на днях Байден
Популярное сейчас
- "Он третий после Мбаппе и Жуниора". Срна озвучил позицию Шахтера по трансферу Мудрика
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украина берет недельный максимум. У конкурентов тоже есть аргументы
- Иван Петряк почтил память погибшего на войне тестя после гола в Лиге конференций
- ОК Південь: Россияне перекидывает силы с востока на юг. Возможно, готовят прорыв
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО