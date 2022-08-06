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Россияне обстреляли магистраль, поставляющую водород на Запорожскую АЭС. 4-й энергоблок отключен

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Россияне обстреляли магистраль, поставляющую водород на Запорожскую АЭС. 4-й энергоблок отключен

Фото из открытых источников

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Оккупанты 5–6 августа ударили ракетой по Запорожью и обстреляли магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС, повредив электролинии. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Шевченковском районе г. Запорожья. По предварительной информации, пострадавших нет. Значительные разрушения также не зафиксированы", - написал Старух.

В ночь на 6 августа россияне также обстреляли промышленную площадку в Степногорске и повредили электроподстанцию. Вследствие этого во всей громаде нет электроснабжения.

Кроме того, вечером 5 августа оккупанты устроили по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС. Обстрел вызвал пожар. Информации о пострадавших нет. Из-за повреждений линий электропередачи 4-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв.

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В статье: война с Россией ЗАЭС
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