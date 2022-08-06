Подоляк: Это утро в Европе стало возможным потому, что вчера ЗАЭС чудом из-за россиян не взлетела на воздух
Опасные провокации для всего мира от россии
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал
"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что вчера Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух. россия захватила станцию и устраивает опасные провокации.
МАГАТЭ/ООН должны жестко требовать россию выйти из АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии", - написал Подоляк в своем твиттере.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter Podolyak_M
Популярное сейчас
- Данилов – о контрнаступлении: Нужно набраться терпения и дать военным делать свое дело
- На матч Рома – Шахтер продано уже 70 тысяч билетов
- Зинченко удачно начинает, Шахтер возвращает Зубкова. Главные новости за 5 августа
- Украинские воины установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском - ВИДЕО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
Новости по теме
- 21:43 Украинские Подоляк: Москва продолжает делать все, чтобы избежать широкого призыва этнических россиян
- 17:00 Украинские Amnesty International заявляет, что ВСУ подвергают опасности мирное население. Кулеба и Подоляк резко отреагировали
- 21:02 Украинские Подоляк: Шредер - известный глашатай империи и голос при царском дворе
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти