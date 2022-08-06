Подоляк: Это утро в Европе стало возможным потому, что вчера ЗАЭС чудом из-за россиян не взлетела на воздух

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС .

"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что вчера Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух. россия захватила станцию и устраивает опасные провокации.

МАГАТЭ/ООН должны жестко требовать россию выйти из АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии", - написал Подоляк в своем твиттере.