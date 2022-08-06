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Подоляк: Это утро в Европе стало возможным потому, что вчера ЗАЭС чудом из-за россиян не взлетела на воздух

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Опасные провокации для всего мира от россии

Подоляк: Это утро в Европе стало возможным потому, что вчера ЗАЭС чудом из-за россиян не взлетела на воздух

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС.

"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что вчера Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух. россия захватила станцию и устраивает опасные провокации.

МАГАТЭ/ООН должны жестко требовать россию выйти из АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии", - написал Подоляк в своем твиттере.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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Источник:
Twitter Podolyak_M

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