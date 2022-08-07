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На деньги, собранные на благотворительном матче в Ужгороде, приобретены тепловизоры и авто. Отчет, куда поедет техника

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Играли легенды футбола и звезды шоу-бизнеса

На деньги, собранные на благотворительном матче в Ужгороде, приобретены тепловизоры и авто. Отчет, куда поедет техника

Фото - ФК Минай / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Большой Благотворительный Матч в Минае 24-го июля стал не просто футбольным шоу для всей Украины, а эффективной поддержкой Вооруженным силам! Во время события, главными организаторами которого выступили ФК "Минай" и "Просто Футбол Podcast", было собрано 1 160 000 гривен! А общественная благотворительная организация "Лига Жизни" оперативно превратила эти средства в 2 тепловизора и 5 автомобилей для ВСУ.

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Тепловизоры уже были переданы военным 2-го взвода 1 роты 20-го отдельного батальона специального назначения "Украина". И уже помогают нашим героям в войне с оккупантом.

В ближайшее время на передовую поедут и 5 автомобилей. Пока машины получили пиксельный "тюнинг" и находятся на СТО.

По одному авто поедут в:

  • 127 батальон;
  • батальон "Донбасс";
  • батальон "Азов";
  • 58 бригаду;
  • 2-ю роту в/ч А4247.

Команда организаторов Великого Благотворительного Матча в Минае благодарит каждого украинца, который внес свой вклад в собранные 1 160 000 гривен! Это купленные вами билеты на матч, тикет-донаты во время трансляции на ТК "2+2" и YouTube-канале FootballHub, деньги по продаже лотов благотворительного аукциона в перерыве игры. Футболка полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко ушла с "молотка" за кругленькие 100 000 гривен! Спасибо Вам! Украинцы, вы – невероятны!

Также отдельная благодарность Команде организаторов. Поименно со списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ >>>

Наша ежедневная поддержка очень важна для ребят на передовой. Не забываем об этом. Победим оккупанта вместе!

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Слава Украине!

На деньги, собранные на благотворительном матче в Ужгороде, приобретены тепловизоры и авто. Отчет, куда поедет техника - изображение 1

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В статье: война с Россией
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