В Ужгороде прошла пресс-конференция накануне благотворительного матча. Звезды призвали и дальше поддерживать ВСУ

В пригороде Ужгорода, на стадионе футбольного клуба "Минай", состоялась пресс-конференция в преддверии благотворительного матча между Звездами шоу-бизнеса и Звездами футбола. Игра состоится под вывеской "Сборная легенд футбола против Сборной звезд".

В пресс-конференции, кроме организаторов, приняли участие звезды шоу-бизнеза Игорь Ласточкин, Фоззи (ТНМК), футбольный эксперт, экс-футболист Артем Федецкий и действующий футболист Евгений Селезнев.

На мероприятии каждый получил слово и каждый отметил наших защитников на передовой. Все происходящее происходит для того, чтобы помочь им и приблизить нашу победу. Фоззи, в частности, отметил, что цель завтрашнего матча – собрать миллион гривен. Это втрое больше, чем было собрано во время аналогичного мероприятия в июне.

Организаторы надеются, что достичь цели поможет общенациональная трансляция на телеканале 2+2 – каждый телезритель получит возможность сделать донат через gr-код. Игорь Ласточкин добавил, что это событие имеет столь большой медийный масштаб, что смело может конкурировать с концертными выступлениями звезд шоу-бизнеса.

О футболе говори все, но больше всего – Артем Федецкий, которого за его украинский язык хвалил Евгений Селезнев (он также говорил на мове). Бывший защитник сборной Украины, "Карпат", "Шахтера" и "Днепра" напомнил уже известную истину о том, что бойцы из передовой реально интересуются игрой. Мол, когда часами и днями сидишь в окопах, то пытаешься иногда отвлечься и найти для себя позитив. Футбол в этом плане – идеальная составляющая. Федецкий напомнил, как наши воины просили его передать сообщение сборной, чтобы та сражалась за выход на чемпионат мира 2022. Сейчас Артем подчеркнул, что важно играть в футбол, но не забывать о тех, кто этого делать не может. Совместные усилия каждого на своем месте будут способствовать победе.

Матч состоится 24-го июля в 16:00. Билеты можно приобрести онлайн или непосредственно в день матча перед входом на стадион.