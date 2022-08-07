ВСУ ликвидировали подполковника спецназа ФСБ

В российских социальных сетях появилась информация о смерти подполковника Центра специального назначения ФСБ россии Николая Горбаня. Оккупант, родившийся в 1985-м, погиб в Украине второго августа.

Горбань являлся выпускником Рязанского воздушно-десантного командного училища. Служил в десантном спецназе, после чего, как один из наиболее перспективных офицеров, был переведен в Центр спецопераций ФСБ.

Как отмечено в его некрологе, участвовал в специальных операциях как на территории россии, так и за рубежом. Был награжден многими медалями. Но наконец-то встретился с украинскими воинами и окончательно демилитаризовался.