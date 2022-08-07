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Швеция отправит инструкторов для обучения украинских военных

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Скандинавская страна не остается в стороне

Швеция отправит инструкторов для обучения украинских военных

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Правительство Швеции направит в Великобританию военных инструкторов для проведения базовой военной подготовки украинцев. Об этом сообщили в минобороны Швеции.

Вооруженные силы Швеции отправят в Британию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря 2022 для проведения базовой военной подготовки граждан Украины, которая разделена на несколько этапов обучения.

"Война России против Украины длится уже более пяти месяцев, и очень важно, чтобы внешний мир продолжал поддерживать Украину в борьбе страны за суверенитет и самоопределение. Важно, что Швеция участвует в этой работе и шведские инструкторы будут способствовать укреплению обороноспособности Украины", - прокомментировал решение министр обороны Швеции Петер Гульквист.

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В статье: Швеция война с Россией
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