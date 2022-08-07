Швеция отправит инструкторов для обучения украинских военных

Правительство Швеции направит в Великобританию военных инструкторов для проведения базовой военной подготовки украинцев. Об этом сообщили в минобороны Швеции.

Вооруженные силы Швеции отправят в Британию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря 2022 для проведения базовой военной подготовки граждан Украины, которая разделена на несколько этапов обучения.