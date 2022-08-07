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Зеленский: Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой

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Традиционное вечернее обращение

Зеленский: Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам 7 июля.

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутский и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно. и на Харьковщине, на юге нашей страны, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы.

Ключевое сейчас по-прежнему – это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров. Каждый день и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы. И на неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки", - рассказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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