Есть раненые и разрушения. Ночью враг снова обстрелял Харьков, Николаев и Днепропетровщину

российская армия накрыла огнем два района в Днепропетровской области – Никопольский и Синельниковский. По ночному Никополю трижды стреляли из "Градов". В город прилетели 120 реактивных снарядов. Повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях повреждены цеха, мастерские, административные помещения и автомобили, об этом сообщили председатель ОВА Валентин Резниченко и председатель областного совета Николай Лукашук.

Пострадал работник одного из предприятий, 46-летний мужчина госпитализирован с переломом. В Синельниковском районе под обстрел попала Великомихайловская община. Есть разрушение жилья; предварительно, без пострадавших. В других районах ночь была тихой, и в эту минуту спокойно.

Также взрывы были зафиксированы в Харькове, россияне совершили обстрел из ЗРК С-300 с Белгородской области россии. Мэр города Игорь Терехов сообщил:

"Ночью Харьков снова обстреляли. Приблизительно в 2:10 прозвучала серия взрывов, по меньшей мере, 4-х. В настоящее время спасатели смогли обнаружить лишь два последствия ночных прилетов. В Индустриальном районе фактически на пустыре повреждены электроопора и трамвайные рельсы. Еще один прилет в районе окружной в двухэтажнон строение, не имеющее никакого отношения с военной инфраструктурой. Осколками поврежден фасад, частично крыша, выбиты окна. Информации о том, что кто-то пострадал – нет".

Кроме этого сообщается о взрывах в Николаевской области.