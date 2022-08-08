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Зеленский призвал Запад запретить въезд всем гражданам России

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Россияне должны жить за забором

Зеленский призвал Запад запретить въезд всем гражданам России

Фото - ОП

Новина українською

Чтобы остановить аннексию Россией территории Украины, западные страны должны запретить въезд всем российским гражданам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

Зеленский заметил, что "важнейшие санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю". По его словам, россияне должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

Некоторые критики утверждают, пишет издание, что запрет на въезд для всех россиян несправедливо отразится на тех, кто покинул страну из-за несогласия с действиями диктатора Владимира Путина.

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Президент Украины отметил, что эти отличия не имеют значения: "Все россияне... пусть едут в Россию".

"Тогда они поймут. Они говорят: "Эта [война] не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не правда ли?" Может. Население избрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него", - сказал президент.

Он добавил, будто обращаясь к россиянам: "Разве вы не хотите этой изоляции? Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на Путина".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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