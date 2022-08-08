Зеленский призвал Запад запретить въезд всем гражданам России
Россияне должны жить за забором
Фото - ОП
Чтобы остановить аннексию Россией территории Украины, западные страны должны запретить въезд всем российским гражданам.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.
Зеленский заметил, что "важнейшие санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю". По его словам, россияне должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию".
Некоторые критики утверждают, пишет издание, что запрет на въезд для всех россиян несправедливо отразится на тех, кто покинул страну из-за несогласия с действиями диктатора Владимира Путина.
Президент Украины отметил, что эти отличия не имеют значения: "Все россияне... пусть едут в Россию".
"Тогда они поймут. Они говорят: "Эта [война] не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не правда ли?" Может. Население избрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него", - сказал президент.
Он добавил, будто обращаясь к россиянам: "Разве вы не хотите этой изоляции? Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на Путина".
Популярное сейчас
- Челси отдал 65 млн за защитника, Шмейхель уехал доигрывать во Францию. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Американский клуб объявил о подписании 22-летнего воспитанника Шахтера
- ЛЧ. Возможный вылет Рейнджерса как угроза перспективам первой корзины Динамо в ЛЕ, поул-позишн Бенфики
- Подоляк: Это утро в Европе стало возможным потому, что вчера ЗАЭС чудом из-за россиян не взлетела на воздух
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО