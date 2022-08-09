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Снова вертолет и несколько сотен оккупантов. Данные о потерях россиян за 8 августа

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Скоро будет уничтожена тысяча артиллерийских систем

Снова вертолет и несколько сотен оккупантов. Данные о потерях россиян за 8 августа

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян с 24 февраля по 9 августа.

За понедельник, 8 августа, было ликвидировано около 300 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 42640 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1817 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 964 (+4) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средства ПВО - 133 (+1) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 193 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3),
  • крылатые ракеты – 185 (+3),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,
  • специальная техника – 87 (+1).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

Напомним, по данным Пентагона, общее количество раненых и убитых российских кафиров с начала полномасштабного вторжения в Украину достигает 80 тысяч солдат.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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