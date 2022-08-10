Почти с десяток российских самолетов. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 9 августа
И, может, их еще будет больше
Getty Images / Global Images Ukraine
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.08 ориентировочно составили:
- личного состава – около 42 800 (+160) человек ликвидировано
- танков ‒ 1832 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4076 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 971 (+7) ед,
- РСЗО – 261 (+0) ед,
- средства ПВО – 133 (+0) ед,
- самолетов – 232 (+9) ед,
- вертолетов – 193 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),
- крылатые ракеты – 185 (+0),
- корабли / катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3005 (+7) ед,
- специальная техника – 89 (+2).
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Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.
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