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Почти с десяток российских самолетов. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 9 августа

Общие новости
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И, может, их еще будет больше

Почти с десяток российских самолетов. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 9 августа

Getty Images / Global Images Ukraine

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 42 800 (+160) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1832 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4076 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 971 (+7) ед,
  • РСЗО – 261 (+0) ед,
  • средства ПВО – 133 (+0) ед,
  • самолетов – 232 (+9) ед,
  • вертолетов – 193 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),
  • крылатые ракеты – 185 (+0),
  • корабли / катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3005 (+7) ед,
  • специальная техника – 89 (+2).
Читайте такжеПочти 4 десятка убитых россиян. 9 августа ВСУ на юге нанесли 7 авиаударов по позициям оккупантов

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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