Непригоден для использования. В ОК Юг оценили статус моста в районе Каховской ГЭС
"Попадание аккуратное, но действенное"
Фото – Дмитрий Липунов
Вооруженные Силы Украины нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС на территории временно оккупированной Херсонской области.
Переправа непригодна для использования, как сообщает Оперативное командование "Юг":
"Между тем наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонщины привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное".
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Источник:facebook.com/okPivden
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