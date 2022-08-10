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Непригоден для использования. В ОК Юг оценили статус моста в районе Каховской ГЭС

Общие новости
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"Попадание аккуратное, но действенное"

Непригоден для использования. В ОК Юг оценили статус моста в районе Каховской ГЭС

Фото – Дмитрий Липунов

Новина українською

Вооруженные Силы Украины нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС на территории временно оккупированной Херсонской области.

Переправа непригодна для использования, как сообщает Оперативное командование "Юг":

"Между тем наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонщины привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное".

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В статье: война с Россией
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