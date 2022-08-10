Германия передала Украине еще четыре САУ Gepard и другое оборудование
Еще часть помощи от Германии
Hans-Hermann Bühling
Правительство Германии сообщило об очередной партии поставок оружия и боеприпасов Украине.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Как сообщается, Германия предоставила всего 12 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, ранее 8 и недавно еще 4 единицы.
А также 49 тысяч снарядов против ПВО, медицинское оборудование, для МиГ-29 запчасти, 30 единиц бронетехники, 7944 единиц противотанкового оружия RGW 90 Matador, 3 реактивных системы залпового огня MARS с боеприпасами, 33 бронетранспортера М113 с вооружением, 3 бронированных эвакуационных машины, 8 электронных устройств для борьбы с дронами, 4 мобильных дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования и прочее.
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