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Германия передала Украине еще четыре САУ Gepard и другое оборудование

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Еще часть помощи от Германии

Германия передала Украине еще четыре САУ Gepard и другое оборудование

Hans-Hermann Bühling

Новина українською

Правительство Германии сообщило об очередной партии поставок оружия и боеприпасов Украине.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, Германия предоставила всего 12 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, ранее 8 и недавно еще 4 единицы.

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А также 49 тысяч снарядов против ПВО, медицинское оборудование, для МиГ-29 запчасти, 30 единиц бронетехники, 7944 единиц противотанкового оружия RGW 90 Matador, 3 реактивных системы залпового огня MARS с боеприпасами, 33 бронетранспортера М113 с вооружением, 3 бронированных эвакуационных машины, 8 электронных устройств для борьбы с дронами, 4 мобильных дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования и прочее.

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В статье: война с Россией
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