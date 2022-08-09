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Взрывы в Крыму - МО Украины предупредило о вреде курения

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Бавовна от сигарет

Взрывы в Крыму - МО Украины предупредило о вреде курения

Новина українською

Министерство обороны Украины прокомментировало пожар на территории военного аэродрома в Новофедоровке в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба МО.

"О пожаре на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном Россией Крыму. Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что факт пожара может использоваться Россией в информационной войне.

"Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК". Попутно обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиеническая. Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным силам Украины!" - отметили в министерстве.

Напомним, во вторник произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе на территории оккупированного Крыма.

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В статье: война с Россией
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