Британия считает российскую авиабазу в оккупированном Крыму законной целью для ВСУ
Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес
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Великобритания еще не знает причин взрывов на российской авиабазе в оккупированном Крыму, но точно не считает правдоподобным объяснение России.
Об этом сказал ВВС министр обороны Великобритании Бен Уоллес, прилетев в Данию на конференцию, посвященную помощи Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Такое очевидно не случается из-за брошенного окурка", - сказал британский министр.
В то же время, он назвал "маловероятной" версию о том, что эти взрывы могли быть результатом удара ракет, которые дал Украине Запад.
В любом случае, считает Уоллес, российская авиабаза в Крыму является абсолютно законной целью для украинских военных.
Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму
В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.
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