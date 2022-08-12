  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Беларусь снова продлила военные учения
В тренде

Беларусь снова продлила военные учения

Общие новости
(1 голосов)

Как минимум до 20 августа

Беларусь снова продлила военные учения

фото из свободных источников

Новина українською

Беларусь в очередной раз продлила свои военные учения – как минимум до 20 августа.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

О продлении свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах.

14 августа станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 13 августа.

Читайте такжеУкраина получит грант размером почти в 5 млрд долларов из Целевого фонда Всемирного банка

Из учений исключены пять полигонов, но присоединилось два новых: 210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО (полигон "Ружаны") и Стрельбище возле д. Вялец (Воложинский район).

Учения в Беларуси продлевают на неделю, начиная с 29 апреля. Общее число продлений составило 16 недель.

"Стоит отметить, что белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта", - считают в мониторинговой группе.

Ранее сообщалось, что Беларусь еще на неделю продолжила военные учения на своей территории до 13 августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде