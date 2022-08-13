Добавилось 200 убитых россиян и семь уничтоженных танков. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне
В общей сложности выведены из строя 34 единицы техники
Оперативне командування "Північ"
Генштаб Вооруженных Сил Украины обновил данные потерь российской армии в захватнической войне против Украины.
За минувшие сутки было ликвидировано 200 человек личного состава, а также 34 единицы техники. В том числе было уничтожено семь танков.
Генштаб отмечает, что наибольшие потери захватчики понесли на Бахмутском и Криворожском направлениях.
В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 43400 (+200) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1856 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 4115 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 978 (+3) ед;
- РСЗО – 261 (+0) ед;
- средств ПВО – 136 (+0) ед;
- самолетов – 233 (+0) ед;
- вертолетов – 193 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1);
- крылатых ракет – 187 (+2);
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3036 (+15) ед;
- специальной техники – 91 (+1).
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