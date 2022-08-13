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Добавилось 200 убитых россиян и семь уничтоженных танков. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне

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В общей сложности выведены из строя 34 единицы техники

Добавилось 200 убитых россиян и семь уничтоженных танков. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне

Оперативне командування "Північ"

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Генштаб Вооруженных Сил Украины обновил данные потерь российской армии в захватнической войне против Украины.

За минувшие сутки было ликвидировано 200 человек личного состава, а также 34 единицы техники. В том числе было уничтожено семь танков.

Генштаб отмечает, что наибольшие потери захватчики понесли на Бахмутском и Криворожском направлениях.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 43400 (+200) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1856 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин – 4115 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 978 (+3) ед;
  • РСЗО – 261 (+0) ед;
  • средств ПВО – 136 (+0) ед;
  • самолетов – 233 (+0) ед;
  • вертолетов – 193 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1);
  • крылатых ракет – 187 (+2);
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3036 (+15) ед;
  • специальной техники – 91 (+1).
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В статье: Генштаб ЗСУ
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