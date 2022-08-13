Добавилось 200 убитых россиян и семь уничтоженных танков. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне

Генштаб Вооруженных Сил Украины обновил данные потерь российской армии в захватнической войне против Украины.

За минувшие сутки было ликвидировано 200 человек личного состава, а также 34 единицы техники. В том числе было уничтожено семь танков.

Генштаб отмечает, что наибольшие потери захватчики понесли на Бахмутском и Криворожском направлениях.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом: