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На южном направлении ВСУ за сутки ликвидировали 15 россиян и 5 единиц техники

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Неплохой урожай для наших воинов

На южном направлении ВСУ за сутки ликвидировали 15 россиян и 5 единиц техники

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За прошедшие сутки на юге страны украинские защитники ликвидировали 15 россиян, уничтожили пять единиц техники, а также два склада боеприпасов. Такие данные обнародовало Оперативное командование "Юг".

"Обстановка в операционной зоне Южнобужского направления остается сложной, но контролируемой.

Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу, предпочитая дистанционные формы противодействия – ракетно-артиллерийские обстрелы и авиационные удары.

Отчаянная попытка силами двух десантно-штурмовых отделений провести штурмовые действия в направлении Лозового успеха на имела", - говорится в сообщении.

Кроме этого, известно, что враг нанес пять авиационных ударов по позициям ВСУ на линии столкновения. У украинских защитников – без потерь.

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В статье: война с Россией
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