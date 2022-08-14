На южном направлении ВСУ за сутки ликвидировали 15 россиян и 5 единиц техники

За прошедшие сутки на юге страны украинские защитники ликвидировали 15 россиян, уничтожили пять единиц техники, а также два склада боеприпасов. Такие данные обнародовало Оперативное командование "Юг".

"Обстановка в операционной зоне Южнобужского направления остается сложной, но контролируемой. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу, предпочитая дистанционные формы противодействия – ракетно-артиллерийские обстрелы и авиационные удары. Отчаянная попытка силами двух десантно-штурмовых отделений провести штурмовые действия в направлении Лозового успеха на имела", - говорится в сообщении.

Кроме этого, известно, что враг нанес пять авиационных ударов по позициям ВСУ на линии столкновения. У украинских защитников – без потерь.