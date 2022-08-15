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Более 40 стран мира призвали россию вывести войска с Запорожской АЕС

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Чтобы Украина смогла обеспечить ядерную безопасность

Более 40 стран мира призвали россию вывести войска с Запорожской АЕС

Getty Images / Global Images Ukraine

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Все страны Евросоюза, а также Австралия, Великобритания, Грузия, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Молдова, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, США, Черногория, Южная Корея и Япония призвали россию вывести войска с Запорожской атомной электростанции. Обращение опубликовано на официальном сайте Евросоюза 14 августа.

В тексте также указывается, что оккупанты также должны вывести весь неуполномоченный персонал со станции, из её ближайших окрестностей и со всей Украины.

"Размещение российского военного персонала и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены Международного агентства по атомной энергии ", — говорится в тексте. В обращении отмечается, что присутствие российских военных мешает Украине соблюдать обязанности по сохранению ядерной безопасности, а МАГАТЭ — исполнять свои полномочия атомного регулятора на объекте.

Как известно, россияне заняли крупнейшую в Европе АЭС в начале марта, на ней продолжает работать украинский персонал. В последние недели участились обстрелы станции со стороны оккупационных войск.

Ранее ООН призвала организовать вокруг станции демилитаризованную зону. Киев согласен с таким предложением, оккупанты конечно же нет.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Голос Америки

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