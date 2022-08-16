Генсек ООН на днях посетит Львов. Также там будет Эрдоган

Генсек ООН Антониу Гутерриш 18 августа посетит Львов.

В рамках визита у него запланирована встреча с президентом Зеленским и президентом Турции Эрдоганом. На следующий день Гутерриш отправится в Одессу, сообщили в офисе генсека ООН.

Как стало известно, Эрдоган хочет говорить на встрече во Львове о прекращении войны "дипломатическим" путем

Согласно заявлению Эрдоган и Зеленский обсудят все аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства.

В рамках визита лидеры встретятся с генсеком ООН Гутерришем, чтобы провести трехстороннюю встречу.