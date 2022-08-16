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Генсек ООН на днях посетит Львов. Также там будет Эрдоган

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Хотят обсудить завершение войны "дипломатическим" путем

Генсек ООН на днях посетит Львов. Также там будет Эрдоган

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Генсек ООН Антониу Гутерриш 18 августа посетит Львов.

В рамках визита у него запланирована встреча с президентом Зеленским и президентом Турции Эрдоганом. На следующий день Гутерриш отправится в Одессу, сообщили в офисе генсека ООН.

Как стало известно, Эрдоган хочет говорить на встрече во Львове о прекращении войны "дипломатическим" путем

Согласно заявлению Эрдоган и Зеленский обсудят все аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства.

В рамках визита лидеры встретятся с генсеком ООН Гутерришем, чтобы провести трехстороннюю встречу.

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В статье: война с Россией
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Источник:
МЕТА

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