Генсек ООН на днях посетит Львов. Также там будет Эрдоган
Хотят обсудить завершение войны "дипломатическим" путем
Getty Images / Global Images Ukraine
Генсек ООН Антониу Гутерриш 18 августа посетит Львов.
В рамках визита у него запланирована встреча с президентом Зеленским и президентом Турции Эрдоганом. На следующий день Гутерриш отправится в Одессу, сообщили в офисе генсека ООН.
Как стало известно, Эрдоган хочет говорить на встрече во Львове о прекращении войны "дипломатическим" путем
Согласно заявлению Эрдоган и Зеленский обсудят все аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства.
В рамках визита лидеры встретятся с генсеком ООН Гутерришем, чтобы провести трехстороннюю встречу.
Популярное сейчас
- Динамо определилось с судьбой Ковальца, находившегося на просмотре
- Российская фсб заявила, что украинские диверсанты нарушили функционирование Курской АЭС
- Бущан, Цыганков, Довбик и еще 7 игроков, которым нужно уже ехать в зарубежный чемпионат
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать