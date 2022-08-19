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Лукашенко: Никакая Украина не воюет, с россией воюет НАТО и Америка

Общие новости
(1 голосов)

Белорусский диктатор заявляет, что не хочет войны

Лукашенко: Никакая Украина не воюет, с россией воюет НАТО и Америка

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует вторжение в Украину. При этом продолжил линию российской пропаганды о том, что воевать приходится с коллективным Западом.

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", - сказал Александр Лукашенко.

Отметим, что именно с территории Беларуси российские войска напали на Украину 24-го февраля, пытаясь захватить Киев. Практически все лето белорусская армия проводит учение собственной армии, при этом россияне продолжают использовать территорию Беларуси для ракетных ударов по Украине.

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В статье: Александр Лукашенко война с Россией
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Комментарии (6)
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Red_Cat (Салоники)
19.08.2022 в 16:53
ближайшее будущее картофельного фюрера Лукашеску вполне предсказуемо. либо его как Хусейна, Каддафи или Чаушеску банально вальнут, либо как донецкий Овощ успеет улететь в условный Ростов.
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fokstrot2009 (Харьков)
19.08.2022 в 16:49
Это он на карте увидел?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.08.2022 в 16:29
Ти б вже давно у клітці в Гаазі сидів поруч х Х-лом, якби з НАТО воював
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.08.2022 в 16:10
Це просто чик-чирику Стугною по голові не прилітало...
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0
0
Черноморчик (Одесса )
19.08.2022 в 16:09
Старий бовдур блаженній
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+1
0
Конфуцій (Львів)
19.08.2022 в 15:52
підер
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+3
0

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