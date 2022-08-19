Лукашенко: Никакая Украина не воюет, с россией воюет НАТО и Америка

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует вторжение в Украину. При этом продолжил линию российской пропаганды о том, что воевать приходится с коллективным Западом.

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", - сказал Александр Лукашенко.

Отметим, что именно с территории Беларуси российские войска напали на Украину 24-го февраля, пытаясь захватить Киев. Практически все лето белорусская армия проводит учение собственной армии, при этом россияне продолжают использовать территорию Беларуси для ракетных ударов по Украине.