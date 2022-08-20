Фундамент перед Усиком. Украинец Лапин одержал очередную победу
Над Йозефом Юрко
В андеркарде перед главным боем вечера Усик - Джошуа в Джидде украинский боксер Даниэль Лапин одержал победу над словацким бойцом Йозефом Юрко.
25-летний украинец полутяжелого веса в очередной раз победил и остался непобедимым в своей карьере (6-0, 0 КО).
Примечательно, что все судьи предпочли Даниэла – во всех восьми раундах.
Напомним, последний поединок перед этим спаррингом Лапин провел весной 2021 года.
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