Фундамент перед Усиком. Украинец Лапин одержал очередную победу

В андеркарде перед главным боем вечера Усик - Джошуа в Джидде украинский боксер Даниэль Лапин одержал победу над словацким бойцом Йозефом Юрко.

25-летний украинец полутяжелого веса в очередной раз победил и остался непобедимым в своей карьере (6-0, 0 КО).

Примечательно, что все судьи предпочли Даниэла – во всех восьми раундах.

Напомним, последний поединок перед этим спаррингом Лапин провел весной 2021 года.