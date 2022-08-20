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Фундамент перед Усиком. Украинец Лапин одержал очередную победу

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Над Йозефом Юрко

Фундамент перед Усиком. Украинец Лапин одержал очередную победу

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В андеркарде перед главным боем вечера Усик - Джошуа в Джидде украинский боксер Даниэль Лапин одержал победу над словацким бойцом Йозефом Юрко.

25-летний украинец полутяжелого веса в очередной раз победил и остался непобедимым в своей карьере (6-0, 0 КО).

Примечательно, что все судьи предпочли Даниэла – во всех восьми раундах.

Напомним, последний поединок перед этим спаррингом Лапин провел весной 2021 года.

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