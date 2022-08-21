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Александр Усик защитил титулы чемпиона и снова победил Энтони Джошуа

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(2 голосов)

Невероятный поединок

Александр Усик защитил титулы чемпиона и снова победил Энтони Джошуа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

20 августа в Саудовской Аравии, в городе Джидда состоялось сражение за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO - украинец Александр Усик защищал свои титулы в поединке с британцем Энтони Джошуа. Как известно, Усик стал чемпионом год назад, победив именно Джошуа. Британец стремился взять реванш и остаться в пантеоне сильнейших боксеров-тяжеловесов.

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Со стартовым гонгом Джошуа попытался занять центр ринга, в то время как Усик начал свой традиционный танец. Первая трехминутка прошла в разведке, хотя и была заметна осторожность британского боксера и его попытки бить максимально точно, особенно в корпус украинца. Уже во втором раунде боксеры стали целить в головы друг друга. Джошуа попробовал боковой, несколько раз встряхнул защиту Усика. Тот, в свою очередь, активно использовал джеб и пытался рвать дистанцию.

В третьем раунде появилось понимание, что Джошуа гораздо лучше подготовился к стилю Усика, чем это было в первом поединке. Энтони довольно спокойно реагировал на перемещение Александра и в одном из эпизоде ​​сумел поразить правым боковым. Хотя четвертая трехминутка осталась за Усиком – несколько его серий достигли цели, но не смогли поколебать Энтони. Это стало сигналом для Джошуа – британец более тщательно начал соблюдать дистанцию, стараясь не подпустить к себе украинца. Усик решил брать хитростью и регулярно замирал в полупозиции, провоцируя оппонента, но Джошуа оставался хладнокровным.

Александр Усик защитил титулы чемпиона и снова победил Энтони Джошуа - изображение 1

В шестом раунде Джошуа начал действовать настойчивее и чуть не прижал Усика к канатам серией ударов, однако Александр умело вышел из сложной ситуации. Статистика после половины боя демонстрировала, что Усик и бил чаще и попадал гораздо больше – 44 точных удара против 31. В седьмом раунде Александр продолжил доставать Джошуа джебами, один из которых был весьма ощутим. Восьмой раунд: Энтони попытался отработать в корпус и начал значительно чаще атаковать, Александр провел трехминутку в защите.

Девятый раунд оказался полностью за Энтони Джошуа, который был очень близок к тому, чтобы отправить Александра Усика на настил ринга. Тактика с постоянными мощными ударами по корпусу в данном случае начала приносить свои плоды. В десятом раунде Усик попытался отдать долг, и несколько серий были весьма убедительны, но и сам Александр пропускал. Это уже было сражение без скорости, но с большой мощностью.

В предпоследнем раунде Усик уже не порхал, как все привыкли, но стойко принимал удары и отвечал своими. Но и британец действовал тяжело, хотя преимущество в габаритах позволяло ему просто наваливаться на украинца. Наконец, последний раунд. Ожесточенный, на морально-волевых качествах со стороны обоих боксеров. И кто стал победителем, должны были определить судьи!

Александр Усик защитил титулы чемпиона и снова победил Энтони Джошуа - изображение 2

И победителем стал Александр Усик – двое судей отдали ему победу – 115:113 и 116:112, тогда как один все же отдал предпочтение Джошуа (115:113). Таким образом, Александр Усик остался чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO, а также забрал вакантный пояс по версии журнала The Ring!

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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Комментарии (10)
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2.dc (Николаев)
21.08.2022 в 02:34
+++ Александру за бой, хорошая и очень нужная Победа. Сложный поединок для обох, но наш то молодцом …)
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+1
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
21.08.2022 в 02:32
С победой Козак!!! Очень равный бой, я думал ничья, но Усик всетаки вытянул, огромное уважение Джошуа, очень достойный парень! Всех с победой и Слава Украине!!!!
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+2
0
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
21.08.2022 в 02:29
Очень тяжело. Равный бой. Победитель на тонкого. Я бы сказал полностью ничейный бой. Оба соперника молодцы хорошо подготовились. Ну победа больше была нужна Усику. Слава Украине!!!
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+1
0
Zloy Pingvin
21.08.2022 в 02:56
Цікавий бій. Оба гарно себе показали. Але переможець один)
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0
0
Papaye (Dnipro)
21.08.2022 в 02:18
Дуже важкий бій.
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+3
0
ВасяКулебяка (Козливка)
21.08.2022 в 02:32
Дуже тяжка перемога. Козацький дух переміг, Слава ЗСУ - ця перемога для них!!
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2022 в 02:18
...тоді один все ж віддав перевагу Джошуа (115:113). (с) - британец, палюбасу!
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+1
0
жажа_the_best (Харьков)
21.08.2022 в 02:17
В девятом раунде британец немного побуцкал Сашка. Но запорожский казак выстоял и победил! Молодец Усик! Слава Украине!
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+5
0
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
21.08.2022 в 02:30
А в 10 Сашка отдал сдачу.
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+2
0
Zloy Pingvin
21.08.2022 в 02:54
Перемагають не в одному раунді)))Їх 12)))
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0
0

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