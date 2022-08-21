Александр Усик защитил титулы чемпиона и снова победил Энтони Джошуа

20 августа в Саудовской Аравии, в городе Джидда состоялось сражение за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO - украинец Александр Усик защищал свои титулы в поединке с британцем Энтони Джошуа. Как известно, Усик стал чемпионом год назад, победив именно Джошуа. Британец стремился взять реванш и остаться в пантеоне сильнейших боксеров-тяжеловесов.

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Со стартовым гонгом Джошуа попытался занять центр ринга, в то время как Усик начал свой традиционный танец. Первая трехминутка прошла в разведке, хотя и была заметна осторожность британского боксера и его попытки бить максимально точно, особенно в корпус украинца. Уже во втором раунде боксеры стали целить в головы друг друга. Джошуа попробовал боковой, несколько раз встряхнул защиту Усика. Тот, в свою очередь, активно использовал джеб и пытался рвать дистанцию.

В третьем раунде появилось понимание, что Джошуа гораздо лучше подготовился к стилю Усика, чем это было в первом поединке. Энтони довольно спокойно реагировал на перемещение Александра и в одном из эпизоде ​​сумел поразить правым боковым. Хотя четвертая трехминутка осталась за Усиком – несколько его серий достигли цели, но не смогли поколебать Энтони. Это стало сигналом для Джошуа – британец более тщательно начал соблюдать дистанцию, стараясь не подпустить к себе украинца. Усик решил брать хитростью и регулярно замирал в полупозиции, провоцируя оппонента, но Джошуа оставался хладнокровным.

В шестом раунде Джошуа начал действовать настойчивее и чуть не прижал Усика к канатам серией ударов, однако Александр умело вышел из сложной ситуации. Статистика после половины боя демонстрировала, что Усик и бил чаще и попадал гораздо больше – 44 точных удара против 31. В седьмом раунде Александр продолжил доставать Джошуа джебами, один из которых был весьма ощутим. Восьмой раунд: Энтони попытался отработать в корпус и начал значительно чаще атаковать, Александр провел трехминутку в защите.

Девятый раунд оказался полностью за Энтони Джошуа, который был очень близок к тому, чтобы отправить Александра Усика на настил ринга. Тактика с постоянными мощными ударами по корпусу в данном случае начала приносить свои плоды. В десятом раунде Усик попытался отдать долг, и несколько серий были весьма убедительны, но и сам Александр пропускал. Это уже было сражение без скорости, но с большой мощностью.

В предпоследнем раунде Усик уже не порхал, как все привыкли, но стойко принимал удары и отвечал своими. Но и британец действовал тяжело, хотя преимущество в габаритах позволяло ему просто наваливаться на украинца. Наконец, последний раунд. Ожесточенный, на морально-волевых качествах со стороны обоих боксеров. И кто стал победителем, должны были определить судьи!

И победителем стал Александр Усик – двое судей отдали ему победу – 115:113 и 116:112, тогда как один все же отдал предпочтение Джошуа (115:113). Таким образом, Александр Усик остался чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO, а также забрал вакантный пояс по версии журнала The Ring!