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Лучи: Я знал, что на Донбассе восемь лет идет война, но даже представить не мог, что россия нападет полномасштабно

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Но не произошло, как предполагалось

Лучи: Я знал, что на Донбассе восемь лет идет война, но даже представить не мог, что россия нападет полномасштабно

Фото: uaf.ua/ Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи вспомнил хронологию начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины:

“В субботу мы вместе с арбитрами и ассистентами арбитра вернулись из зимних собраний, проходивших в Анталье. Следующая неделя обещала быть насыщенной, ведь в понедельник нужно было произвести назначение арбитров на 19-й тур УПЛ, а уже во вторник — провести презентацию третьего фургона ВАР для прессы.

24 февраля меня разбудил сильный взрыв около пяти утра. Когда я вышел на балкон, услышал еще один, увидел дым где-то в районе Борисполя и понял, что началось что-то очень плохое. Да, ходили слухи, что россия планирует вспышку военной агрессии в Украине. Я знал, что восемь лет на Донбассе идет война, но даже представить не мог, что они прибегнут к широкомасштабному нападению.

Вместе с председателем комитета по этике и честной игре Франческо Баранкой мы решили эвакуироваться в направлении Львова. Но доехали только до проспекта Победы, где наш автомобиль остановился в бесконечной пробке. Я открыл Google Maps, увидел красную линию на 200 км в сторону Львова и понял, что добраться туда невозможно.

Мы решили обратиться в Посольство Италии, куда начали съезжаться семьи итальянцев, которые на тот момент находились в Украине. Посол Италии организовал для нас и всех этих людей приют в своей столичной резиденции, где мы пробыли три дня.

Эвакуироваться нам удалось благодаря усилиям ОБСЕ, УАФ и Ассоциации футбола Черновицкой области, организовавших трансфер из Киева и переезд в Молдову. Хотя до сих пор помню, как в 5 утра мы стояли в большой очереди, чтобы перейти мост через Днестр”, - сказал Лучи.

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В статье: Лучано Лучи война с Россией
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Источник:
УАФ

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