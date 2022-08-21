Лучи: Я знал, что на Донбассе восемь лет идет война, но даже представить не мог, что россия нападет полномасштабно

Глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи вспомнил хронологию начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины:

“В субботу мы вместе с арбитрами и ассистентами арбитра вернулись из зимних собраний, проходивших в Анталье. Следующая неделя обещала быть насыщенной, ведь в понедельник нужно было произвести назначение арбитров на 19-й тур УПЛ, а уже во вторник — провести презентацию третьего фургона ВАР для прессы.

24 февраля меня разбудил сильный взрыв около пяти утра. Когда я вышел на балкон, услышал еще один, увидел дым где-то в районе Борисполя и понял, что началось что-то очень плохое. Да, ходили слухи, что россия планирует вспышку военной агрессии в Украине. Я знал, что восемь лет на Донбассе идет война, но даже представить не мог, что они прибегнут к широкомасштабному нападению.

Вместе с председателем комитета по этике и честной игре Франческо Баранкой мы решили эвакуироваться в направлении Львова. Но доехали только до проспекта Победы, где наш автомобиль остановился в бесконечной пробке. Я открыл Google Maps, увидел красную линию на 200 км в сторону Львова и понял, что добраться туда невозможно.

Мы решили обратиться в Посольство Италии, куда начали съезжаться семьи итальянцев, которые на тот момент находились в Украине. Посол Италии организовал для нас и всех этих людей приют в своей столичной резиденции, где мы пробыли три дня.

Эвакуироваться нам удалось благодаря усилиям ОБСЕ, УАФ и Ассоциации футбола Черновицкой области, организовавших трансфер из Киева и переезд в Молдову. Хотя до сих пор помню, как в 5 утра мы стояли в большой очереди, чтобы перейти мост через Днестр”, - сказал Лучи.