Стефан Решко: о гопаке, голых девушках и сине-желтом флаге на Олимпиаде-1976

Из-за развязанной россией войны сегодня в разных городах многих стран мира чуть ли не на каждом шагу можно встретить сине-желтый флаг Украины. Наше государственное знамя уже давно стало символом свободы, непокоренности народа. Украинцы, которых за многие десятилетия судьба разбросала по миру, с особым уважением и любовью относятся ко всему, что связывает их с Родиной. Это наблюдается не только сегодня, в сверхтяжелые для нашей Неньки времена. Так было и 10-20 лет назад, и даже задолго до судьбоносных для нашего государства событий 1991 года, когда оно обрело независимость.

Об этом свидетельствует одна трогательная история, произошедшая почти полвека назад, в 1976 году. Связана она была с Олимпийскими Играми, проходившими в стране, где находится едва ли не самая большая украинская диаспора - Канаде.

Летом того года руководимая Валерием Лобановским сборная СССР принимала участие в футбольном турнире Игр, имея в своем составе большое количество киевских динамовцев - Конькова, Звягинцева, Фоменко, Решко, Трошкина, Матвиенко, Буряка, Колотова, Веремеева, Онищенко и Блохина.

Преодолев в групповом турнире Канаду (2:1), КНДР (3:0) и обыграв в четвертьфинале Иран (2:1), подопечные Лобановского попали в полуфинал, где их соперником была сборная ГДР. Интересно отметить, что на пути в ½ финала рулевой сборной СССР использовал подавляющее большинство украинских футболистов - по 9-10 (!) ежематчево. Тот факт, что в красных футболках с надписью "СССР" фактически играла сборная Украины, очень радовал представителей украинской диаспоры. На трибунах стадионов они страстно поддерживали своих соотечественников-футболистов, а за пределами спортивных арен устраивали манифестации, откровенно выступая против режима СССР.

На полуфинальной встрече с ГДР на Олимпийском стадионе в Монреале собралось 58 тысяч зрителей, среди которых было немало этнических украинцев. Они развернули сине-желтый флаг и из табличек с буквами составили фразу "Freedom Ukraine" ("Свободу Украине"). Представить себе что-либо подобное в те времена в СССР было невозможно, а в свободной Канаде - без проблем. Следует отдать должное канадским украинцам, которые хотели привлечь внимание всего мира к Украине, которая уже давно заслуживала самостоятельности.

Впрочем, вернемся к самому матчу, во втором тайме которого произошло неординарное событие . При счете 2:0 в пользу немцев на поле неожиданно для всех выбежал одетый в вышиванку молодой человек с длинными волосами и бородой. В его руках был развернут и приподнят сине-желтый флаг. Оказавшись в пределах центрального круга, он успел станцевать гопак, после чего был выведен с поля тремя полицейскими.

Гопак и голые девушки

- Хорошо помню, как на поле выскочил болельщик в украинской вышиванке, - вспоминает участник того матча Стефан Решко. - Увидев это, судья остановил игру и попросил его покинуть газон. В какой-то момент я очутился рядом с этим парнем и тоже просил, чтобы он ушел с поля. Вскоре представители правопорядка забрали его и вывели за пределы площадки.

- Какова была ваша реакция на этот эпизод?

- Часто бывало, когда на разных стадионах мира кто-то выбегал на поле. В отличие от нынешних времен, подобное раньше случалось гораздо реже.

- Обсуждали ли этот случай после матча футболисты сборной между собой?

- Да нет! Нас тогда интересовала игра, а не то, кто выскочил на поле. Бывало, что и голые девушки выбегали (правда, не в матчах с нашим участием) - ну и что? Посмотрели футболисты - если, конечно, было на что (смеется) - и забыли. В поединке с ГДР нам было не до каких-либо внешних факторов - как никак полуфинал Олимпиады! Мы шли за золотыми медалями, поэтому матч с немцами был для нашей сборной очень важным. Игра была тяжелой. В одном из эпизодов нам забили с пенальти, которого не было. Мы потом просматривали видеозапись, из которой было видно, что Колотов делал подкат и выбил мяч из-под ноги немецкого игрока в штрафной чисто. Но рефери расценил это по-своему и указал на одиннадцатиметровую отметку. Тогда имела место политическая подоплека, и в том, что нас судьи "душили", были причины. Однако это тема отдельного разговора. А потом мы пропустили вторично. Это стало следствием простой ошибки одного из наших защитников (к сожалению, его уже нет в живых, поэтому не буду называть фамилию), промахнувшегося мимо мяча, скользнувшего в центре несколько увлажненного моросившим дождем поля. Игрок сборной ГДР, выйдя один на один с нашим вратарем, не ошибся. После этого мы прижали соперника к его воротам, отыграли один мяч, однако все же уступили - 1:2. Это был проигрыш золотых наград Олимпийских Игр, которыми все бредили. На следующий день коммунистические идеологи из советской спортивной делегации собрали нас и заявили: "Если завтра вы не выиграете у сборной Бразилии в матче за третье место, вас лишат звания заслуженных мастеров спорта!". К счастью, мы победили 2:0, довольствовавшись лишь бронзой. Тогда это считалось провалом, а сейчас расценивалось бы как несомненный успех.

На Олимпиаду - в автобусе с автоматчиками

- Интересовался ли кто-нибудь судьбой храбреца, который решился выбежать на поле с сине-желтым флагом?

- Нет. Ведь тогда никому было ни до флагов, ни до политики. Мысли у каждого участвовавшего в Олимпиаде спортсмена были только одни: выиграть соревнования! Мы, футболисты, не были исключением. Участия в Олимпийских Играх долго ждали, тщательно к ним готовились. Так что по сравнению с этим болельщик с флагом не был чем-то особенным. Да и времена тогда были такими…

- Какова была реакция представителей КГБ, которые постоянно сопровождали спортивные делегации?

- Никакой. Об этом даже никаких разговоров не шло. А перед выездом на Олимпиаду со стороны представителей соответствующих структур были инструкции. Нам напомнили, что во время двухнедельного турне по США, предшествовавшему Олимпийским Играм (там с целью адаптации сборная СССР сыграла три матча с менхенгладбахской "Боруссией"), советскому спортсмену следует вести себя достойно. Помнится, что нас по прилету в Монреаль очень тщательно опекали по части безопасности. Это понятно, ведь в 1972 году на Олимпийских Играх в Мюнхене произошел теракт, в котором палестинские террористы расстреляли израильских спортсменов. Выйдя из здания аэропорта через заднюю дверь, наша футбольная делегация села в автобус, в разных концах салона которого было двое мужчин с автоматами -то ли полицейские, то ли военные, не знаю. В Олимпийскую деревню нас везли по специальной окружной дороге, а на протяжении всего маршрута транспортное средство сопровождали полицейские машины и вертолет. Меры безопасности были на самом высоком уровне!

Олимпийское спокойствие "комитетчиков"

- Как вел себя Лобановский под пристальным взглядом КГБ?

- Он делал свое дело, никуда не лез. Его мысли были связаны исключительно с футбольной темой - тренировочным процессом, отдыхом, восстановлением и подготовкой к играм. А что касается так называемых комитетчиков, которые под видом представителей спортивной делегации постоянно сопровождали нас за границей, то с нами один такой жил в 3-комнатной квартире Олимпийской деревни. Мы знали, что это за работники, поэтому разговоры были только о наших футбольных делах. В общем, были нормальные отношения, никакой агрессии или недоброжелательного поведения не возникало. Комитетчики просто ходили и выполняли свою роль. Какую именно - мы не знали. Они следили, чтобы ничего не произошло и никто не попал за границей в какую-то неприятность. Такого, чтобы к нам возникали вопросы "Куда идешь?" или "С кем идешь?" не было. Правда, выходить в город спортсменам было рекомендовано по два-три человека.

- Были ли контакты с представителями украинской диаспоры у футболистов?

- Один такой случай был. Сидели мы однажды на стадионе во время соревнований легкоатлетов - как раз наш Валерий Борзов тогда бежал. Говорили по-русски, как было в те времена. И вдруг к нам подошли молодые ребята с повязками на рукаве - стюарды. Оказалось, что они из украинской диаспоры. Спрашивают нас: "А почему вы говорите по-русски? Мы живем в Канаде, куда давно переселились наши родители и деды, однако любим Украину, их язык не забываем и на нем разговариваем". Не знаю, кто и что сказал бы им в ответ, но я сказал: "Хорошо любить Украину в государстве, в котором вы сыты и свободны. А вот покажите, как любить так же Украину в составе Советского Союза"… Правда, многие украинцы в Канаде, как и в других странах мира, сейчас помогают Украине в ее нынешней большой беде. Однако, к сожалению, не все на Западе помогают нам одинаково. Я родом из Закарпатья, и поэтому очень удивляюсь позиции Венгрии. Венгры столько натерпелись от Советского Союза, когда была революция в 1956 году, а они еще дружат с этим кремлевским изувером. Я в шоке! Это ужас!

Баня, коктейль и медсестра

- В вашу бытность игроком Украина имела флаг, официально утвержденный "советами" еще в 1949 году - верхняя, большая его часть была красной, а нижняя - голубой. О существовании сине-желтого украинского стяга тогда кто-нибудь знал?

- Возможно, кто-то из тех, кто интересовался историей глубинно, и знал. Но каких-либо разговоров о том, каков прежний флаг Украины, в те времена никогда не велось. Ни в команде, ни в обществе. Нигде! Я тоже не знал. Никто нам о сине-желтом флаге не рассказывал, ведь вся информация была закрытой или запрещенной.

- Остаться в Канаде желания ни у кого не возникало?

- Ну что вы! У нас, футболистов такого не было. А вот у другого представителя советской делегации было. Слышали такого - Сергея Немцанова? Это прыгун в воду из Алма-Аты, который выступил на Олимпиаде неудачно - занял только девятое место. Он решил остаться за границей. Когда ему сказали, что через три часа запланирован вылет в Москву, парень сумел воспользоваться тем, что комитетчик ненадолго задремал - и скрылся. На следующий день все газеты известили о политическом беглеце Немцанове, который к тому времени оказался на каком-то острове. Интересная была история. По версии делегации, Немцанов пошел с ребятами в парную, где попарившись, компания пила коктейль. Ему вроде бы стало плохо, Сергея забрала медсестра - и он… исчез. На самом деле все объяснялось просто - бегством. Дело в том, что Немцанов поддерживал отношения с живущей в Америке девушкой русского происхождения. Было найдено письмо, в котором незадолго до побега она писала ему: "Действуем, как договорились". Понятно, что спортсмен вынашивал идею остаться за границей, что и сделал. Правда, скоро Сергей Немцанов все же вернулся в СССР и даже продолжил выступления во всесоюзных соревнованиях. А тогда, в Монреале, после этого случая комитетчики давали инструкции всем членам делегации: коктейли не пить, в баню не ходить (смеется). Хотя все знали, что на самом деле Немцанов сбежал.

Сине-желтый забег Даниила Мигаля

Что касается отчаянного страйкера, который смело станцевал гопак с сине-желтым флагом в далеком 1976-м, то им оказался выходец семьи украинских эмигрантов, студент колледжа Даниил Мигаль. Вот что тогда писала о его поступке канадская эмигрантская газета "Свобода":

"Даниил Мигаль из Тандер Бэй (Тампа) своеобразно ударил по колониальной политике Кремля в области спорта. Он прорвался через заслон охранников стадиона и среди советских и немецких игроков развернул украинский желто-синий флаг со словами: "Свободу Украине!".

Как отметил монреальский журнал Gazet - это сильный удар с позиций украинского национализма. Удар был подкреплен характерным признаком украинского юмора: Даниил Мигаль на олимпийском поле выполнил несколько символических телодвижений "Гопака". Даже незнакомые с украинскими национальными цветами зрители поняли, что этот украинец по-своему смеется с советско-российской спортивной тюрьмы народов и всех тех, кто ее поддерживает или умалчивает. Более 50-тысячная публика благосклонно приняла этот сатирический протест как еще одну очень человечную попытку украинской молодежи показать присутствие Украины на ХХI Олимпиаде. Его задержали примерно на один час, а затем отпустили без наказания. Один полицейский в гражданской одежде пытался убедить его на украинском языке, что этот протест ничем не поможет и угрожал ему высылкой в ​​СССР".

За прошедшие с тех пор 46 лет, Даниил Мигаль неоднократно бывал в Украине. Однажды он узнал, что чудом сохранилась видеозапись его легендарного "забега" на Олимпийском стадионе Монреаля. Можно себе представить, с каким чувством он просматривал эти кадры. Тогда, в 1976-м, никто и подумать не мог, что придет время, когда сине-желтое знамя станет настоящим национальным символом, а Президент Украины Владимир Зеленский вспомнит о поступке Мигаля в своей торжественной речи в День Государственного Флага Украины.