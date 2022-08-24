Играл в Динамо, Шахтере, Днепре и Металлисте. Сегодня празднует юбилей Александр Гладкий
Таких футболистов почти и нет
Фото: dynamo.kiev.ua
Александр Николаевич Гладкий родился 24 августа 1987 года в Лозовой (Харьковская область). Украинский нападающий сейчас выступает в одесском "Черноморце". Ранее он защищал цвета национальной сборной.
Гладкий – обладатель Кубка Украины, Суперкубка страны и Кубка УЕФА, является членом бомбардирского клуба Олега Блохина (108 голов). В сезоне 2006/07 стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины в составе ФК "Харьков".
Начинал карьеру в "Металлисте". Также играл в "Шахтере", "Днепре", "Карпатах", "Черноморце" и киевском "Динамо". После небольшого этапа в Турции вернулся в Украину. В сентябре 2020 года Александр подписал контракт с луганской "Зарей". Летом 2022-го перешел в "Черноморец".
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