Сергей Кравченко: Уверен, Гладкий поможет Черноморцу

Во время пресс-конференции, которая состоялась на клубной базе "моряков" в Совиньоне, Сергей Кравченко был в хорошем настроении. Для 39-летнего ветерана новый сезон станет уже юбилейным, 20-м, на профессиональном уровне.

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– Какая сейчас атмосфера в команде? Насколько игроки готовы к решительным действиям на футбольном поприще в трудный период войны?

– Я считаю, что у нас в команде отличная атмосфера. Огромная благодарность ВСУ за то, что мы можем заниматься любимым делом. В данной ситуации нам грех жаловаться: мы играем в футбол, тренируемся. Всё, что нужно для качественной подготовки, у нас есть. А как наша команда готова – об этом пока рано говорить. Все покажет сезон. По крайней мере хочу заверить, что команда будет пытаться сделать все возможное, чтобы порадовать болельщиков и руководителей клуба.

– Как в команде восприняли приход Александра Гладкого? Как оцениваете нынешнее состояние футболиста?

- Будем надеяться, что его состояние хорошее. Однако это оценивать не мне, а тренерскому штабу. Гладкий – игрок, которого вы все знаете. В команде мы приняли его хорошо. Уверен, что он поможет в решении наших задач. Все мы на это надеемся.