Роман Григорчук: В январе мы собрали невероятную команду! Жаль, что не увидели ее в действии

Сегодня на клубной базе одесского "Черноморца" в Совиньоне состоялась предсезонная пресс-конференция, на которой главный тренер Роман Григорчук ответил на вопросы журналистов. Мероприятие, на котором собралось полтора десятка представителей украинских и польских СМИ, началось с двух вопросов корреспондента UA-Футбол.

– В первую очередь хотел бы поздравить всех присутствующих. Рад всех видеть после такого большого перерыва, - начал пресс-конференцию наставник "Черноморца". – Слава Богу, что возобновляется футбол и мы снова вместе. Прежде всего все это возможно благодаря нашим ВСУ, которым мы очень благодарны и которыми очень гордимся. И то, что сейчас есть возможность играть в футбол, прекрасно. Этим мы показываем свою силу, силу нашей страны, нашей непокоренной нации. Все это отлично, и дай Бог, чтобы у каждого из нас в это сложное время все складывалось наилучшим образом. Для нас всех это проверка, тест на то, как люди будут вести себя в этой непростой ситуации. От того, как плодотворно и разумно они будут работать, будет зависеть качество футбола.

- Что в период войны для вас, как тренера, было самым тяжелым в процессе подготовки к новому сезону?

– (Ненадолго задумавшись). Знаете, это время можно разделить на два условных этапа. Когда 24 февраля вторжение началось, у меня было такое психологическое состояние, какого еще не было никогда. На фоне этой беды, случившейся со всеми нами, я просто забыл о футболе. Где-то месяц или больше не только не смотрел матчи, но и ни с кем о футболе даже не разговаривал. В то время обсуждали совсем другие вопросы, решали другие проблемы. Впоследствии, через месяц-полтора, когда ситуация немного поменялась, стали говорить о футболе, обсуждая наши надежды на возвращение к любимой игре. Следовательно, в этом плане стало немного легче. Что и говорить, когда ты без футбола – это невероятно тяжелое время. Ведь кроме самой игры существует множество разнообразных и серьезных проблем. Если говорить о настоящем времени, то мне гораздо легче, ведь вижу, что мы уже больше заняты работой. Должны исходить из той ситуации, которую имеем на сегодняшний день. В ней нужно правильно себя вести, работать и сконцентрироваться на своей работе.

- Насколько вы довольны проведенной селекционной работой летом, учитывая большие кадровые потери, которые произошли в "Черноморце" в связи с войной?

– Я могу сделать сравнение. Если говорить о селекционном направлении, то в январе этого года мы во многом благодаря Владимиру Братиславовичу (вице-президенту клуба Генинсону – прим. авт.) собрали невероятную команду! Это было даже больше, чем я ожидал! Достаточно симпатичная была у нас команда. Жаль только, что мы так и не увидели ее в действии в официальных матчах. Если говорить о летнем межсезонье, то что касается селекционного направления в нашем футболе, сейчас мы сделали больше, чем максимум. Во-первых, очень трудно было удержать легионеров, а во-вторых, кого-нибудь из новичков пригласить было невероятно сложным делом. Должно совпасть немало разных факторов, чтобы футболист приехал к нам. И главное, чтобы это был качественный игрок, способный реально помогать "Черноморцу" в решении наших задач. Думаю, что мы сделали очень и очень многое в этом направлении. Однако селекционная работа не окончена. На сегодняшний день мы еще не укомплектованы. Будем стараться сделать все возможное, чтобы доукомплектоваться еще одним-двумя квалифицированными игроками. Это количество нам необходимо, и мы это ощущаем. Подходим к этому процессу достаточно взвешенно. Мы не возьмем футболиста, в котором будет малейшее сомнение. Можем взять только того, в котором будем уверены, что он для нас помощник. Если это сделать не удастся, тогда лучше подтянем молодых ребят – и будем работать.

- Какие именно позиции нуждаются в усилении в первую очередь?

- Если я начну сейчас говорить о тех или иных амплуа, это может быть не совсем корректно по отношению к футболистам, которые есть в нашем распоряжении. В связи с этим у них могут возникать разные размышления относительно определенной позиции. Повторюсь: мы недоукомплектованы, поэтому хотим видеть в команде новых исполнителей. Какие именно амплуа – это уже наша внутренняя кухня.

– Как вы считаете, кто по итогам сезона-2022/23 станет чемпионом?

– (Смех в зале и президиуме). Вы хотите, чтобы я ответил: "Черноморец"? (улыбается). Трудно сказать. Мы никогда не должны что-либо загадывать. Тем более сейчас, когда в украинском футболе такая ситуация, что сразу несколько команд могут стать чемпионом. Я не буду их называть, но явного фаворита пока не вижу.

– Если верить графическому дизайну, то "Черноморец" играет по системе 4-3-3. Какова будет ключевая схема в грядущем сезоне?

- Вы знаете, наша схема может быть разной: 4-3-3, 4-2-3-1 или она будет меняться еще на какую-то. Вообще-то к тактическим схемам отношусь следующим образом. Как таковую ее нельзя назвать просто цифрами, ведь в каждой фазе игры она видоизменяется и выглядит по-другому. Так что не столь важно, какая схема – куда важнее, как она работает и как трансформируется в тот или иной момент игры.

- Ожидается ли возвращение Николая Морозюка, который зимой был среди новичков команды, но потом ее покинул?

– А с чего вы решили, что Морозюк должен возвращаться? Я поговорил с Николаем, и тот подтвердил, что этим летом он не вернется, потому что будет играть в другой команде. Так что в текущем трансферном окне этот вопрос не стоит.К сожалению…

- Как чувствуют себя в команде легионеры – канадец Джеймс Манджрекар и албанец Фили Реальдо?

– Легионеров мы берем при условии, что они должны быть нам хорошими помощниками. Иначе их не было бы смысла приглашать. Когда берем иностранных футболистов, то понимаем всю сложность этого дела. Конечно, мы их принимаем как своих, как членов нашей команды. Джеймс и Фили – отличные люди. Впрочем, если футболист профессионал, иначе и быть не может. Чем выше его уровень, тем лучше умеет общаться, его легче интегрировать в команду и процесс адаптации проходит быстрее. Наших легионеров мы считаем хорошими футболистами и очень на них рассчитываем. Верим в то, что Манджрекар и Реальдо помогут "Черноморцу" в достижении нашей цели.

– Есть ли игроки, которые не смогут помочь команде в первых турах чемпионата?

- Можем назвать только одну фамилию – Петько. Он только начал тренироваться после перелома, поэтому принять участие в играх на старте сезона не сможет.

- Часто ли вспоминаете сезон-2013/14, проведенный во время вашей первой каденции в "Черноморце"?

– (С довольной улыбкой). Да. Как только разговор заходит о футболе, то всегда вспоминаем те времена. Причем со всеми людьми – и с болельщиками в городе, и с футболистами, и с тренерами. Редко разговор проходит без упоминания тех счастливых мгновений "Черноморца".

– Можете сравнить "Черноморец" того сезона и нынешнего?

– Сейчас состав гораздо сильнее (смеется). А если серьезно, то как можно сравнивать команду десятилетней давности с нынешней? Это очень сложно. Очень. Когда ты любишь свои команды так, как своих детей, сравнивать невозможно и даже не хочется этого делать. Что и говорить, тогда, в сезоне-2013/14, была отличная команда. А сейчас, честно говоря, даже и не знаю, какие мы – насколько сильны и как будем играть в футбол. Мы только верим, что будем сильны.