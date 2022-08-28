Сидорчук: Инициатором волонтерской группы футболистов был Тарас Степаненко

Игрок "Динамо" и национальной сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, как формировалась волонтерская группа из футболистов:

“ – Вы с партнерами по сборной организовали волонтерскую группу. Расскажите, как происходил этот процесс, кто в нее входил и что именно вы приобретали, если это не конфиденциальная информация.

– Много футболистов в нее входило. Кто-то единоразово помогал, а кто-то на протяжении полутора месяцев пытался помогать.

Поняли, что нужно включаться в этот процесс, у нас есть возможность и нельзя находиться в стороне от происходящего в Украине.

Плюс немаловажный посыл дал президент Украины: если каждый человек на своем месте будет помогать, то Украина победит. Не важно, воюет этот человек, строит что-то или спортсмен. Каждый должен быть максимально полезным Украине. И так мы организовались.

Инициатором и энерджайзером этого движения был Тарас Степаненко. Он постоянно решал какие-то вопросы, был на связи, со всеми общался, договаривался о закупках. А покупали бронежилеты, амуницию и аптечки”, - сказал Сидорчук.