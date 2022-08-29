Зубков: Приятно вернуться в Шахтер, вернуться на поле

Вингер " Шахтера" Александр Зубков после матча с "Кривбассом" (1:0) рассказал о своем возвращении в команду.

"Дебют был еще лет 6 назад, если не больше. Но приятно вернуться в команду, вернуться на поле. Была травма, и я сейчас вернулся. Физически я не готов к сезону, так что нужно работать дальше. Эмоционально я готов, а физические кондиции нужно подтягивать. С партнерами еще не достигли взаимопонимания, будем улучшать сыгранность.

Главное, что набрали 3 очка. Кроме того, хотел бы поздравить болельщиков Донецка. Я еще помню с детства, что весь город гуляет в День Шахтера, но все понимают, что сейчас происходит.

С праздником наших фанов из Донецка и всей Украины", - заявил Зубков.