Украина заставляет россию тратить дорогие ракеты большой дальности для поражения фальшивых целей, об этом сообщает издание The Washington Post. В частности, украинские военные производят деревянные муляжи реактивных систем залпового огня HIMARS.

Их невозможно отличить от настоящих через объектив российских беспилотников. Через несколько недель в полевых условиях ошибочные цели выманили не менее 10 крылатых ракет Калибр. Этот успех заставил Украину расширить производство муляжей для более широкого использования.

Использование таких фальшивых целей объясняет хвастливые заявления россии об уничтожении образцов западного оружия. При этом в Пентагоне опровергают российские заявления и отмечают, что ни один из РСЗО HIMARS в Украине не был уничтожен. Украинский чиновник отметил, что ВСУ не имели другого выбора, кроме как прибегнуть к нетрадиционной тактике для отражения атак рф, которая количественно превосходит Украину.