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ПВО сбила все пять ракет, которые россияне запустили по Днепру

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Обошлось без серьезных последствий

ПВО сбила все пять ракет, которые россияне запустили по Днепру

МНС Дніпропетровської області

Новина українською

Вблизи Днепра украинские войска ПВО сбили все пять российских ракет, которые враг направил на город. Об этом в сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В Днепровском районе наши военные сбили все 5 российских ракет, которые враг направил на Днепр. Падение обломков повлекло несколько пожаров. Пламя огнеборцы погасили. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по Никопольскому району нанесли удары российские Грады и тяжелая артиллерия. В Марганце после обстрела повреждено несколько домов, хозяйственных построек, автомобилей и газопроводов.

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В статье: Днепр война с Россией
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