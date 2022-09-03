ПВО сбила все пять ракет, которые россияне запустили по Днепру

Вблизи Днепра украинские войска ПВО сбили все пять российских ракет, которые враг направил на город. Об этом в сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В Днепровском районе наши военные сбили все 5 российских ракет, которые враг направил на Днепр. Падение обломков повлекло несколько пожаров. Пламя огнеборцы погасили. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по Никопольскому району нанесли удары российские Грады и тяжелая артиллерия. В Марганце после обстрела повреждено несколько домов, хозяйственных построек, автомобилей и газопроводов.