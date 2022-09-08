Хорватия - Украина: смотреть онлайн прямая видеотрансляция матча Евробаскет-2022
Смотреть онлайн матч Хорватия – Украина, 8 сентября 2022 года, чемпионат Европы по баскетболу
фото - FIBA
Вашему вниманию прямая видео трансляция матча Хорватия – Украина в рамках чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин. Это последний поединок группового этапа для сине-желтых. Чтобы остаться на втором месте, команде Багаткиса нужна победа. Начало игры в 15:15.
Евробаскет 2022. Группа С. Пятый тур
8 сентября. 15:15. Милан. «Медиоланум Форум»
Хорватия – Украина
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