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Хорватия - Украина: смотреть онлайн прямая видеотрансляция матча Евробаскет-2022

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Смотреть онлайн матч Хорватия – Украина, 8 сентября 2022 года, чемпионат Европы по баскетболу

Хорватия - Украина: смотреть онлайн прямая видеотрансляция матча Евробаскет-2022

фото - FIBA

Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча Хорватия – Украина в рамках чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин. Это последний поединок группового этапа для сине-желтых. Чтобы остаться на втором месте, команде Багаткиса нужна победа. Начало игры в 15:15.

Евробаскет 2022. Группа С. Пятый тур

8 сентября. 15:15. Милан. «Медиоланум Форум»

Хорватия – Украина

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В статье: сборная Украины по баскетболу Евробаскет
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