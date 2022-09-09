  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВИДЕО, как Магучих взяла 2.03 на этапе Бриллиантовой лиги. Победу она посвятила ВСУ
В тренде

ВИДЕО, как Магучих взяла 2.03 на этапе Бриллиантовой лиги. Победу она посвятила ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

Ярослава не устает побеждать

ВИДЕО, как Магучих взяла 2.03 на этапе Бриллиантовой лиги. Победу она посвятила ВСУ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

8 сентября завершился сезон в легкоатлетической Бриллиантовой лиге. В секторе прыжков в высоту победу снова одержала украинская спортсменка Ярослава Магучих. Она покорила планку 2.03 м, в то время как ближайшая преследовательница – еще одна украинка Ирина Геращенко – завершила выступления с результатом 1.94 м.

Таким образом, Ярослава Магучих выиграла сезон в Бриллиантовой лиге, победив на пяти из семи этапов. Она была лучшей в Юджине (взяла планку 2.00 м), Рабате (1.96 м), Париже (2.01), Брюсселе (2.05) и Цюрихе (2.03).

После победы Магучих опубликовал пост в Instagram, в котором поблагодарила Вооруженные Силы Украины: «Закончили день с хорошими новостями. Благодарю наших военных за стойкость и отважность. Вы вдохновляете на победы. Всё будет Украина. Слава Украине!".

Также напомним, что Ярослава Магучих этим летом выиграла Чемпионат Европы по прыжкам в высоту. Это первое золото для украинок в данном виде спорта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослава Магучих Бриллиантовая лига прыжки в высоту
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде