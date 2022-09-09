ВИДЕО, как Магучих взяла 2.03 на этапе Бриллиантовой лиги. Победу она посвятила ВСУ

8 сентября завершился сезон в легкоатлетической Бриллиантовой лиге. В секторе прыжков в высоту победу снова одержала украинская спортсменка Ярослава Магучих. Она покорила планку 2.03 м, в то время как ближайшая преследовательница – еще одна украинка Ирина Геращенко – завершила выступления с результатом 1.94 м.

Таким образом, Ярослава Магучих выиграла сезон в Бриллиантовой лиге, победив на пяти из семи этапов. Она была лучшей в Юджине (взяла планку 2.00 м), Рабате (1.96 м), Париже (2.01), Брюсселе (2.05) и Цюрихе (2.03).

После победы Магучих опубликовал пост в Instagram, в котором поблагодарила Вооруженные Силы Украины: «Закончили день с хорошими новостями. Благодарю наших военных за стойкость и отважность. Вы вдохновляете на победы. Всё будет Украина. Слава Украине!".

Также напомним, что Ярослава Магучих этим летом выиграла Чемпионат Европы по прыжкам в высоту. Это первое золото для украинок в данном виде спорта.