Россияне снова ударили по Кривому Рогу

В четверг, 15 сентября, после обеда на значительной территории Украины раздался сигнал воздушной тревоги. А уже через несколько минут глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город снова попал под ракетный удар. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях и не снимать возможные последствия атаки.

Заметим, что накануне, 14 сентября, россияне нанесли мощный ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Кривом Роге, была повреждена плотина, в результате чего существенно поднялся уровень воды в реке Ингулец.

Также в социальных сетях сообщают, что слышали взрывы в Умани Черкасской области и Винницкой области. Впрочем, официальной информации пока нет.