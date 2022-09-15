Россияне снова ударили по Кривому Рогу
Информацию подтвердил глава военной администрации
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В четверг, 15 сентября, после обеда на значительной территории Украины раздался сигнал воздушной тревоги. А уже через несколько минут глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город снова попал под ракетный удар. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях и не снимать возможные последствия атаки.
Заметим, что накануне, 14 сентября, россияне нанесли мощный ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Кривом Роге, была повреждена плотина, в результате чего существенно поднялся уровень воды в реке Ингулец.
Также в социальных сетях сообщают, что слышали взрывы в Умани Черкасской области и Винницкой области. Впрочем, официальной информации пока нет.
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