Гуменюк: Россияне на юге зажаты между ВСУ и правым берегом Днепра, часть ищет способ сдаться в плен
У этой группировки два варианта - или бежать, или сдаваться в плен
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Подразделения РФ на юге зажаты между силами обороны Украины и правым берегом, сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, ее слова передает Интерфакс-Украина.
"Огневой контроль, который мы держим над переправами и транспортными артериями через Днепр, заставляет их понять, что они зажаты между силами обороны и правым берегом - подразделения, которые находятся в этой части Херсонщины. Поэтому им предложен выход в виде перехода под эгиду международного гуманитарного права или возвращаться домой, но нужно понять как", - сказала Гуменюк в эфире национального телемарафона в понедельник.
По ее словам, есть информация о том, что российские военные деморализованы и не видят цели своего пребывания в этом направлении.
"Есть информация о том, что они действительно деморализованы, они действительно не видят цели своего пребывания на этом направлении, они видят пример схода, и это их очень вдохновляет, поскольку они понимают, что возможно и такое течение событий. Они видят, что ближе все-таки двигаться вперед, сложив оружие, и переходить в обменный фонд, чем двигаться к границе, потому что на Херсонщине далеко до границы с Россией, в отличие от Харьковщины, и по пути они имеют существенное препятствие - Днепр, который в принципе для них пока непроходим , непроплывной, непроездной", - объяснила Гуменюк.
Спикер отметила, что есть случаи, когда руководство российских подразделений выходит на связь с представителями ВСУ для того, чтобы договориться о том, чтобы сложить оружие.
"Но вы понимаете, что они подлежат тщательной проверке, поскольку мы говорили о том, что враг коварен, и могут быть разные провокации", - добавила Гуменюк.
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