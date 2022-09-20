Шовковский: Призывайте к бойкоту российских спортсменов, ведь их молчание убивает
Легендарный украинский футболист стал стал амбассадором проекта "Спортивный фронт"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший голкипер "Динамо", а ныне помощник главного тренера сборной Украины Александр Шовковский стал амбассадором проекта "Спортивный фронт".
"Это футбольный стадион в городе Ирпень. Раньше здесь тренировалось новое поколение украинских футболистов. А теперь он покинут из-за войны
Я знаю, голкипер защищает ворота от мяча противника. Но как их защитить от вражеской российской ракеты? Я знаю, болельщики могут принимать игрока или нет. Но как принять эту невыносимую тишину на трибунах?
Обращаюсь ко всем, кого объединяет любовь к спорту! Мы не должны молчать! Все мы, весь демократический мир, единственная сборная в борьбе за победу над злом!
Призывайте к бойкоту российских спортсменов, ведь их молчание является тихой поддержкой террора и, соответственно, убивает. Поддержите Украину на спортивном фронте! Только вместе мы можем приблизить нашу главную Победу.
Слава Украине! Слава нашим ВСУ!", - сказал Шовковский.
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