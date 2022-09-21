"В Украине создаются полки, чтобы беларусь присоединить к НАТО", - лукашенко сделал ряд сумасшедших заявлений

Самопровозглашенный диктатор беларуси александр лукашенко во время вчерашнего разговора с госсекретарем Совета безопасности рб Александром Вольфовичем сделал ряд интересных заявлений. Некоторые из них похожи на набор слов, где одно предложение не согласуется с другим, но общую риторику политика, известного как "таракан", расслышать можно. Его слова цитирует БелТА.

О нацбезопасности беларуси и вооруженные силы с рф: "Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически (наша армия на острие). Действует региональная группировка. И пусть никто там нас не критикует и не делает из этого каких-то не то фейков, не то чрезвычайных заявлений, что "ах, ох, там вот Лукашенко, российские войска и прочее". А что тут удивительного? Мы давно об этом заявили. Уже, наверное, лет 20, как мы договорились об этом.

Мы все четко должны прописать, чтобы заранее все знали. Особенно в нашем обществе - каким образом мы будем защищаться, как мы будем обороняться, какие будут наши действия".

О границе с Украиной и другими странами: "Вопрос, который мы не предусматривали сегодня, но я считаю, что вы мне должны кратко доложить по ситуации на южной границе. У нас там опыт был противодействия определенный, в том числе создания батальонных тактических групп, прикрытия границы. Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?

Опять же, не надо нас упрекать, что мы там в Украине собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое Отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником".

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О готовности к войне: "Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение - проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому вот эти вещи мы не должны забывать и это у вас все должно быть под контролем.

Я был военным много лет. Поэтому я знаю, как это умеют преподносить, всегда скрыть что-то там негативное, лучшее показать. Лучшего было много, хорошего было много, по моим данным. Но вы должны меня проинформировать, что вскрылось того, над чем еще надо работать".

О беглецах (без конкретных лиц) и почему-то Украине: "Все больше и больше получаю информации, что те беглые и их родственники тут залегли тихонько, отлежались; сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали.

Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Нас все время будут давить по всем направлениям. А эти "свядомыя" - это враги. Понимаете, это уже враги, если не понимают, что происходит вокруг, и создают тут проблемы.

Они все время будут крутить-мутить и подкидывать нам эти вопросы. А потом в нужный момент опять пойдут громить, бомбить, издеваться над людьми".