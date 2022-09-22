ОП: Двести героев Украины обменяли на Медведчука, а пятерых командиров Азовстали – на 55 российских пленных

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак раскрыл детали обмена пленными, который состоялся между россией и Украиной в ночь на 22-е сентября. Напомним, что в общей сложности домой вернулось 215 украинских героев.

"Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию, а 5 героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных, не имеющих для нас никакого интереса", - сказал глава Офиса Андрей Ермак.

Как уточнил президент Зеленский, пятеро командиров "Азовстали" будут гостями президента Турции Эрдогана. Таковы были условия обмена. В Турции они будут под личным протекторатом турецкого президента и в комфортных условиях. Также они смогут проводить личные встречи.

Кроме 205-ти граждан Украины, в ходе операции из российского плена освобождены десять иностранцев, среди которых – граждане США и Великобритании. Их отпустили в Саудовскую Аравию.