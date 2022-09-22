На юге за сутки ВСУ уничтожили несколько командных пунктов управления россиян и вертолет Ми-24

За сутки, 21 сентября, на Южнобужском направлении ВСУ уничтожили два командных и два пункта управления врага. Украинская авиация нанесла 21 удар по врагу с неба. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Кроме того, морские пехотинцы уничтожили вражеский вертолет Ми-24 с земли в районе Костромки. При попытке россиян проводить воздушную разведку, украинские подразделения обнаружили и уничтожили два шпиона типа Орлан-10.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили около 280 огневых задач, в результате которых были поражены: 2 командных пункта непосредственно в Херсоне, 2 пункта управления в Нововоскресенском и Дудчанах, 2 склада боеприпасов в Пятихатках и Херсоне, 3 района скопления вооружения, техники и живой силы в Дудчанах и Новой Каховке, радиолокационную станцию "Зоопарк" противника в Крутом Яру.

При попытке оккупантов реализовать замысел по перемещению с одного берега Днепра на другой, украинским огневым контролем была нивелированы усилия проехать Каховской дамбой и отплыть баржой из Херсона. За сутки оккупанты потеряли 41 военного, 4 танка, 12 единиц другой автобронетехники и зенитно-ракетный комплекс Бук-М2/3.