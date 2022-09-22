  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На юге за сутки ВСУ уничтожили несколько командных пунктов управления россиян и вертолет Ми-24
В тренде

На юге за сутки ВСУ уничтожили несколько командных пунктов управления россиян и вертолет Ми-24

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Орланы тоже сбиты

На юге за сутки ВСУ уничтожили несколько командных пунктов управления россиян и вертолет Ми-24

Ivor Prickett for The New York Times

Новина українською

За сутки, 21 сентября, на Южнобужском направлении ВСУ уничтожили два командных и два пункта управления врага. Украинская авиация нанесла 21 удар по врагу с неба. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Кроме того, морские пехотинцы уничтожили вражеский вертолет Ми-24 с земли в районе Костромки. При попытке россиян проводить воздушную разведку, украинские подразделения обнаружили и уничтожили два шпиона типа Орлан-10.

Читайте такжероссияне обстреляли Запорожье, в некоторых города районах пропал свет. В Никополе – 1 жертва

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили около 280 огневых задач, в результате которых были поражены: 2 командных пункта непосредственно в Херсоне, 2 пункта управления в Нововоскресенском и Дудчанах, 2 склада боеприпасов в Пятихатках и Херсоне, 3 района скопления вооружения, техники и живой силы в Дудчанах и Новой Каховке, радиолокационную станцию "Зоопарк" противника в Крутом Яру.

При попытке оккупантов реализовать замысел по перемещению с одного берега Днепра на другой, украинским огневым контролем была нивелированы усилия проехать Каховской дамбой и отплыть баржой из Херсона. За сутки оккупанты потеряли 41 военного, 4 танка, 12 единиц другой автобронетехники и зенитно-ракетный комплекс Бук-М2/3.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде