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Уже больше 55 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

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За среду уничтожено 70 единиц техники

Уже больше 55 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян с учетом потерь, понесенных ими в среду, 21 сентября.

За минувшие сутки было уничтожено около 400 оккупантов. Таким образом общие потери личного состава армии рф составляют около 55110 человек. Кроме того, за среду было уничтожено 70 единиц техники.

Потери россиян в технике:

  • Танков - 2236 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 4776 (+28) ед,
  • артиллерийских систем - 1341 (+1) ед,
  • РСЗО - 318 (+0) ед,
  • средства ПВО - 169 (+1) ед,
  • самолетов - 253 (+0) ед,
  • вертолетов - 218 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 941 (+9),
  • крылатые ракеты – 240 (+1),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3630 (+20) ед,
  • специальная техника – 125 (+0).

Указывается, что наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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