Уже больше 55 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
За среду уничтожено 70 единиц техники
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян с учетом потерь, понесенных ими в среду, 21 сентября.
За минувшие сутки было уничтожено около 400 оккупантов. Таким образом общие потери личного состава армии рф составляют около 55110 человек. Кроме того, за среду было уничтожено 70 единиц техники.
Потери россиян в технике:
- Танков - 2236 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 4776 (+28) ед,
- артиллерийских систем - 1341 (+1) ед,
- РСЗО - 318 (+0) ед,
- средства ПВО - 169 (+1) ед,
- самолетов - 253 (+0) ед,
- вертолетов - 218 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 941 (+9),
- крылатые ракеты – 240 (+1),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3630 (+20) ед,
- специальная техника – 125 (+0).
Указывается, что наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
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