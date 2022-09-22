Уже больше 55 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян с учетом потерь, понесенных ими в среду, 21 сентября.

За минувшие сутки было уничтожено около 400 оккупантов. Таким образом общие потери личного состава армии рф составляют около 55110 человек. Кроме того, за среду было уничтожено 70 единиц техники.

Потери россиян в технике:

Танков - 2236 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 4776 (+28) ед,

артиллерийских систем - 1341 (+1) ед,

РСЗО - 318 (+0) ед,

средства ПВО - 169 (+1) ед,

самолетов - 253 (+0) ед,

вертолетов - 218 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 941 (+9),

крылатые ракеты – 240 (+1),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3630 (+20) ед,

специальная техника – 125 (+0).

Указывается, что наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Донецком направлениях.