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Не делайте глупых замен, или Как поражение Арарату подарило Динамо Лобановского

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История одного финала

Не делайте глупых замен, или Как поражение Арарату подарило Динамо Лобановского

Скрин: noev-kovcheg.ru

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Это было так давно, что если вы это помните, троллейбусом вас возят бесплатно.

Итак, 1973 год – расцвет Советского Союза. Переговоры с США о сокращении объемов стратегического ядерного оружия достигли успеха; ученые разрабатывают план "рукопожатия в космосе" - тот самый полет Аполлон-Союз, который воплотят в жизнь в 75-м; на Ямале у огромного газового месторождения заложили первый камень поселения Новый Уренгой.

Свобода… Какая свобода? Пока в тюрьмы сажали Стуса, Черновола, Светличного и Калинца, народ прикипал к экранам, где показывали новинки – "17 мгновений весны", "Иван Васильевич меняет профессию", фильмы об индейцах с Гойко Митичем.

Понимание, что здесь что-то не так, появится позже, а пока главной проблемой рабочего класса (конечно, наряду с очередью на "Москвичом" и югославской стенкой) был футбол. Ну кто же победит на этот раз?!

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Гойко Митич - один из любимых киногероев соцлагеря. Скрин: youtube.com

***

Интрига зашкаливала, поскольку гегемона не было. Чемпионат-1972 сенсационно выиграла луганская "Заря", но фанаты и СМИ единогласно сочли это случайностью.

"Динамо" и по составу, и по статусу выглядело куда мощнее, и Украину повергло в шок, когда уже на старте чемпионата киевляне в одни ворота проиграли "Арарату" на новеньком "Раздане".

20-летний Блохин тогда открыл счет на 6-й минуте, но дальше армяне забили трижды - в первую очередь благодаря вдохновенной игре своего лидера и, пожалуй, самого талантливого игрока того состава Аркадия Андреасяна.

Что касается Киева, то в его игре чувствовалась недосказанность. В команде тогда еще Александра Севидова шла смена поколений. Хмельницкий уже закончил; Бышовца сломали, он почти не играл; Пузач сильно сдал. С другой стороны, новички Матвиенко, Буряк и Зуев только осваивались в команде.

Феноменальные способности Блохина - едва ли не единственный козырь, удерживавший "Динамо" в борьбе за трофеи, однако "Арарат", который армяне терпеливо собирали в течение 3-4 сезонов, выглядел целостнее и шел по дистанции ровнее, что вообще-то не было ему свойственно ни до, ни после.

***

Техничный форвард Маркаров, скоростной правый краек Иштоян, опорник-рубака Заназанян удивляли, пожалуй, и самих себя.

Борьба с Киевом шла очко в очко – об отрыве речь не шла в том числе из-за смены правил. "Футбольные умы" страны советов решили в случае ничьей бить пенальти, и одно очко засчитывали только победителю серии. В то же время за прямую победу давали два балла.

Официально такое решение аргументировали желанием добавить интриги, хотя на устах болельщиков было только одно слово - "договорняки". Их стало слишком много, а еще больше - сплетен.

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Аркадий Андреасян и Оганес Заназанян. Фото: armmuseum.ru

Часть из них подтвердились уже когда совдеп развалился, и футболисты заговорили, как Виктор Звягинцев из "Шахтера":

"Был 1973 год. Блохин боролся за звание лучшего бомбардира с Анатолием Кожемякиным. Когда мы прибыли в Киев, поступил звонок от первого секретаря Донецкого обкома партии. Он прямо сказал, что киевлянам нужно помочь догнать "Арарат".

Мы, футболисты и начальник команды Владимир Сальков согласились. Против был только главный тренер "Шахтера" Олег Базилевич. На установке в гостинице "Москва" (ныне - "Украина") начался "сыр-бор". Мы тогда единогласно заявили, что слово первого секретаря обкома для нас закон, мы его не подведем и послушаем. Базилевич обиделся и ушел, хлопнув дверью".

Так оно было или нет, но Блохин тогда забил дважды, а "Динамо" победило 2:1.

***

"Арарат" же страдал в Украине, как нигде и никогда.

0:3 во Львове от "Карпат" и поражение по пенальти в Днепре ясно давали понять – здесь хотят золото для Киева.

Тем более что на тот момент "Динамо" как раз разыгралось и в очном матче снесло армян с дороги – 3:1. Блохин и Буряк в тот вечер показали демо-версию футбола, который приведет их к трофеям в Европе через два года.

Впрочем, это с ними было потом, а в 73-м Киеву еще не хватало стабильности. Уже в следующем туре он проиграл "Спартаку" в Москве и снова подарил лидерство армянам, быстро пришедшим в чувство на "Раздане".

Это напоминало то ли поддавки, то ли колебания маятника, и развязка наступила 10 октября в финале Кубка, где встретились снова они – "Динамо" и "Арарат".

На тот момент это был матч равных, однако киевляне так верили в себя, что даже билеты домой купили на следующее утро, не сомневаясь, что переигровки не будет. Зря! Армяне приехали сражаться; их капитан Оганес Заназанян даже вышел на поле с невылеченной травмой. Отсюда и характер матча – жесткий, неуступчивый.

***

"В одном из моментов наши защитники нарушили правила в пределах штрафной. Пенальти удачно пробил Виктор Колотов, капитан киевлян. Они вели со счетом 1:0, умело владея мячом и уверенно контролируя ход матча", – вспоминал тренер "Арарата" Никита Симонян.

Была середина второго тайма, и он уже не знал, что делать. Выпустив Казаряна и Погосова тренер добавил атаке остроты, однако "Динамо" постоянно выбегало вперед через Блохина, и дожать его не удавалось.

Свисток должен был принести Киеву трофей уже через пару минут, когда "Сан Саныч" Севидов сделал роковое - вместо Буряка и Блохина он выпустил защитников Зуева и Кондратова. Потом говорили, что это было даже не для надежности, а ради званий Мастеров спорта для резервистов. Если так, то Севидов ошибся дважды, ведь и Зуев, и Кондратов в будущем выиграли Кубок и получили звания – один в Киеве, другой в Донецке.

Что же касается финала-1973, то там они синхронно облажались. Почти сразу после их появления на поле Иштоян сравнял счет, сыграв на добивании.

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Левон Иштоян после финала. Фото: sport.mediamax.am

Уходя в раздевалку перед дополнительным временем, Блохин набросился на начальника команды Михаила Комана:

"Зачем меня поменяли? С кем вы теперь будете играть? Кто остался в нападении?"

В ответ тот только ворчал, ведь хорошо понимал - Блохин прав. "Динамо" так и не организовало приличных атак в дополнительное время и заслуженно проиграло – по иронии судьбы, Иштоян забил рикошетом от Зуева.

***

Это был пик карьеры Левона - короткой из-за травм, однако яркой.

После дубля "Динамо" в Гюмри вингеру даже хотели поставить памятник, а когда власти запретили, то дорисовали 8-й номер ленину на центральной площади.

Увековечил Иштояна и Данелия в "Мимино" – просто посмотрите в глаза Вахтангу Кикабидзе и все поймете.

Ну, а что касается футбола, то здесь "Арарат" получил такой импульс, а "Динамо" такой подзатыльник, что чемпионат можно было заканчивать. Что говорить, если тренер киевлян Севидов даже не полетел с командой домой - его уволили фактически с финальным свистком.

Говорят, руководство украинской компартии тогда очень хотело на пост тренера Германа Зонина из "Зари", но тот отказал, предложив "Динамо" другого кандидата:

"Я уже дал слово питерцам, так что было поздно. Вместо этого я кивнул на Валеру. "Вот готовый тренер сидит – умный парень, эрудированный". И продолжил: "Как ты, Валера, на это смотришь?" – Лобановский в ответ только развел руками. Надеюсь, мой отказ ускорил его переезд в столицу Украины. Честно говоря, я за него очень рад".

Эффектно, не правда ли? Болезненное поражение от армян обернулось невероятными вещами, ведь "каждый финиш это по сути старт" - запрещенная ЦК КПУ в том же 1973-м Лина Костенко, как обычно, оказалась права.

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Валерий Лобановский. Фото: kiev.vgorode.ua

Что же касается "Арарата", то он продержался в топах еще два года, а дальше золотое поколение постарело. Хорен Оганесян – Марадона советских 80-х – так и не получил достойной поддержки, и постепенно армянский футбол откатился на задворки. Поднимется ли он еще раз? Это вам скажет разве что Арестович.

Нам же, смертным, ясно одно – если вдруг это произойдет, и наши будут побеждать армян минимально, не надо делать глупых замен за минуту до конца. Жизнь показала, что это может очень плохо закончиться.

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В статье: Олег Блохин Валерий Лобановский Динамо (Киев) Арарат (Ереван) Кубок СССР коллекция UA-Футбол
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